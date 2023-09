Al Comunale finisce 2-3 per gli ospiti; valligiani ancora a zero punti in classifica dopo due partite

Se Osteria Grande non aveva sorriso alla Valsanterno, il primo match tra le mura amiche dopo il ritorno in Promozione porta con sé la seconda scottatura. Il Solarolo, mai vincente nei precedenti con i valligiani, espugna il Comunale di Borgo Tossignano e legittima il buon successo dell’esordio. Per i ragazzi di mister Potepan, invece, non bastano i due gol siglati per avere la meglio sugli ospiti e sbloccare la classifica.

Gara che si apre con un caso da moviola: Bali segna dopo appena 1’, ma il direttore di gara ravvisa una posizione di offside attivo di Abiba nel corso dell’azione. La Valsanterno sembra in controllo del match ma al 14’ il Solarolo passa: punizione sul secondo palo di Simone Errani, sponda aerea e conversione a rete di testa di Lanzoni (0-1). Al 20’ Simone semina il panico sulla sinistra, salta netto Venturelli e prova la conclusione sul primo palo a sorprendere Tassinari; lo stesso montante, però, nega al numero 10 di casa il gol. Dieci minuti più tardi Bali impegna in due tempi Tassinari, mentre sul fronte opposto al 34’ Bracchetti è provvidenziale in uscita su Rimini. Lo stesso Rimini, però, festeggia al quarto di recupero: cross di Lanzoni dal vertice dell’area e testata vincente dell’esterno solarolese (0-2). Neanche il tempo di festeggiare, però, che la Valsanterno accorcia: l’ex Mongardi sfiora l’autorete colpendo di testa sulla traversa, Simone approfitta del tap-in e sigla la terza marcatura aerea di giornata (1-2).

Nella ripresa è il Solarolo ad avere la prima occasione: Bracchetti ipnotizza Sona ed evita il tracollo (55’). Il caldo, la girandola dei campi e un po’ di nervi accesi spezzano il ritmo a una partita che vive di pochi sussulti: Rimini (migliore dei suoi per distacco) converge da destra e calcia alto al 74’. A 5’ dalla fine il Solarolo, però, allunga con il lancio lungo di Ravaglia che sorprende Fabbri, il quale spizza di testa nel tentativo di evitare che la palla lo scavalchi ma finisce per servire Sona, che controlla e calcia alle spalle di Bracchetti (1-3). Doppio vantaggio che dura appena 2’: mischia in area con Tassinari che evita la rete di Tonini, ma non può nulla sulla ribattuta di Franceschelli (2-3) nell’ultimo sussulto offensivo prima del fischio finale.