Imola è una delle 140 città italiane che aderisce alla manifestazione sportiva

La ‘Rivoluzione Dolce’ promossa e perseguita in questi anni dalla Fondazione Sportcity, che ha avuto un clamoroso riscontro nel meeting di Salsomaggiore, il cui focus è stato il benessere sportivo nelle città e l’attività all’aria aperta, culminerà con la terza edizione dello Sportcity Day, l’evento che offre gratuitamente ai cittadini la possibilità di trascorrere una giornata unica nel suo genere.

La crescita esponenziale del nuovo modo di intendere lo sport destrutturato, ed il suo radicamento nel comune pensiero, è testimoniata dai numeri importanti che la manifestazione, in programma il prossimo 17 settembre 2023, ha già raggiunto sin da oggi, a cinque mesi dall’evento, toccando un traguardo che demolisce ogni precedente primato di partecipazione.

Saranno 140 le città, con una previsione di partecipazione che supererà quota 150.000 persone attive, che organizzeranno in piazze, parchi e aree attrezzate, in contemporanea, una giornata di sport e benessere a per tutti i cittadini offrendo loro la possibilità di cimentarsi liberamente in oltre 60 attività sportive. L’Italia intera quel giorno si trasformerà in una immensa palestra a cielo aperto, ed un comune denominatore unirà la penisola da nord a sud.

A Imola, grazie all’organizzazione della scuola di Pallavolo Diffusione Sport, la manifestazione si svolgerà domenica 17 settembre dalle 10 alle 17 sul prato della Rocca Sforzesca con la partecipazione, oltre che della società di volley imolese, anche del Romagna Handball, dei Redskins baseball, del circolo della scherma Imola, del circolo scacchi imolese e della palestra Zfitness di Caslfiumanese.

“Siamo partiti due anni fa con 17 città, lo scorso anno furono 35, ed ora siamo arrivati incredibilmente a questo numero straordinario, superando ogni più rosea aspettativa – sostiene Fabio Pagliara, Presidente Fondazione Sportcity -. Dal sud al nord, isole comprese, dalle piccole cittadine a praticamente tutti i capoluoghi di regione, il 17 settembre sarà una sorta di festa nazionale della cultura del movimento e del benessere. Per questa edizione, comunque, ci fermiamo a questo numero non inserendo altre città nonostante arrivino frequenti richieste. Contestualmente, offriamo fin d’ora agli amministratori la possibilità di aderire all’edizione del 2024, che organizzeremo non più a numero chiuso: un’altra sfida che siamo certi vinceremo”.

“Siamo orgogliosi di aderire per la terza volta a Sport City Day e lo facciamo dopo aver partecipato allo Sport City Meeting di Salsomaggiore Terme insieme alla Regione Emilia-Romagna, in cui abbiamo incontrato il Presidente Fabio Pagliara e con cui condividiamo un percorso per promuovere l’attività sportiva nei nostri territori e sostenere le realtà che la praticano, certi che lo Sport abbia anche una ricaduta sociale ed economica in termini di salute, benessere ed educazione dei giovani – sottolinea il sindaco Marco Panieri, che ha la delega allo Sport -. Infatti, con la Fondazione Sport City e l’ANCI stiamo portando avanti anche il progetto europeo DISHMO “Digital School Health Motivation Platform”, un Erasmus+ che riprendendo l’esperienza di successo FitforKids in Danimarca, che unisce lo sport alla salute fisica e mentale dei giovani, vuole avviare il primo progetto pilota in Italia proprio a Imola. Inoltre, grazie a Diffusione Sport e in particolare a Pasquale De Simone per l’impegno profuso nella realizzazione del progetto pilota nella nostra città e per aver avvicinato la nostra Amministrazione a questa esperienza di portata nazionale”.

Il 17 settembre prossimo, dunque, sarà una giornata dove verrà diffusa concretamente in tutta Italia la cultura del movimento, attraverso le attività di sport.