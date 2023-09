Nel torneo di 4° maschile finale oggi alle ore 20 tra Alberto Lorenzi e Filippo Conti

E’ partito il torneo nazionale Open femminile limitato alle 2.4 organizzato dal Circolo Tennis Cacciari di Imola, la seconda edizione del trofeo “F.C. Costruzioni”, il 5° memorial “Giampiero De Giovanni” dotato di 1500 euro di montepremi.

Tra le big al via nel torneo che scatta oggi e che ha radunato al via ben 55 giocatrici, la 2.4 imolese Camilla Scala (n.1), le 2.5 Maria Cristina Andrisani (n.2), portacolori del Nettuno Tennis Club Bologna, Giulia Tozzola (Ct Cacciari), testa di serie n.3, Micol Salvadori (n.4), appena laureatasi campionessa italiana Under 14, Sara Aber (n.5), giovane promessa del Ct Zavaglia e Francesca Dell’Edera (n.6), le 2.6 Diana Rolli (n.8), Alice Monducci Delucca, Francesca Terzi (n.7), Francesca Sparnacci, Martina Balducci, altra big del Ct Cacciari e Victoria Zenato e le 2.7 Sofia Vescovi, Beatrice Bruni Lotti, Elisa Pari, Carolina De Poli, Clara Marzocchi, Alessia Delmonte e Giulia Orrù. Si parte con il primo tabellone che vede queste teste di serie, nell’ordine le 4.1 Beatrice Ficociello, Luciana Sacchetti e Laura Garofalo, a seguire il tabellone di 3° con queste teste di serie: la 3.1 Alice Stella e le 3.2 Arianna Baldisserri, Valentina Benini, Carlotta Canali e la 3.3 Matilde Fini.

3° turno: Elettra Montesi (4.2)-Giorgia Simonetti (Nc) 7-5, 6-1, Camilla Speranza (4.2)-Elena Albertazzi (4.3) 6-0, 6-1, Daniela Salino (4.2)-Chiara Melchioni (4.3) 6-4, 3-6, 10-7.

Intanto è alle battute finali il torneo nazionale di 4°, maschile e femminile, sempre sui campi del Circolo Tennis Cacciari di Imola. Nel maschile finale tra Alberto Lorenzi (Sport Club Ozzano) e Filippo Conti (Ct Cacciari).

Tabellone finale maschile ottavi: Diego Bianchi (4.1, n.3)-Giuseppe Falconi (4.2) 6-4, 6-4. Quarti di finale anche per Stefano Baldazzi (4.2). Quarti: Alberto Martini (4.1, n.1)-Mario Pontieri (4.2) 6-1, 6-3, Alberto Lorenzi (4.3)-Federico Nucera (4.1, n.4) 7-5, 4-6, 13-11, Filippo Conti (4.1, n.2)-Tommaso Pasquini (4.3) 6-1, 6-1. Semifinali: Lorenzi-Martini 6-3, 6-4, Conti-Bianchi 6-2, 6-3.

Nel femminile successo di Susanna Ricci Bitti. La portacolori del Tc Faenza ha battuto in finale Elettra Montesi (Siro Tennis Bologna) per 6-3, 6-2 festeggiando così la convocazione per i prossimi mondiali di tennis per persone sorde in programma in Grecia dal 23 settembre all’8 ottobre.

Quarti: Ilaria Zini (4.1, n.1)-Marina Cerri (Nc) 6-2, 6-2, Susanna Ricci Bitti (4.1, n.2)-Giulia Nobili (4.4) 6-2, 6-1, Sofia Canella (4.1, n.3)-Elena Albertazzi (4.4) 6-1, 6-1, Elettra Montesi (4.2, n.4)-Stefania Ciucci (4.3) 7-6 (8), 7-5. Semifinali: Montesi-Zini 6-3, 6-3, Ricci Bitti-Canella 6-2, 6-3.

Il giudice di gara è Tiziano Cipriani, direttore di gara Antonio Di Perna.