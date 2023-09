Buona partenza e rimonta fatale in casa della Polisportiva 1980, squadra di serie C2, che ha la meglio nella ripresa sui valligiani

Termina a Bertinoro contro l’ostacolo Polisportiva l’avventura della Sporting Valsanterno in Coppa Velez.

Contro un’avversaria blasonata e da anni protagonista in serie C2, l’avvio dei valligiani è di ottimo auspicio. La squadra mette subito in campo grande intensità e dopo 5’ è già in vantaggio per 2-0 grazie alle reti dei nuovi acquisti Gavanelli e Sarti. La Sporting continua a proporre gioco e occasioni ma non è concreta e subisce il ritorno dei padroni di casa, che prendono ritmo e prima dell’intervallo trovano il pari con un gol dalla distanza deviato e una sfortunata autorete su calcio d’angolo.

Nella ripresa però i valligiani tornano in campo senza la verve della prima frazione, forse complici anche i carichi della preparazione, e subiscono il ritmo imposto dalla Polisportiva, che trova il vantaggio su rigore con Cirillo e poi dilaga affondando in una difesa della Sporting sfilacciata. Nonostante una ottima prova di Boustial tra i pali, con anche un libero parato, il finale recita un forse troppo pesante 7-3 in favore dei forlivesi. La terza rete per la Sporting nella ripresa arriva con una bella conclusione di Casà.

La Sporting viene così eliminata dalla coppa Velez, ora il focus è tutto sull’inizio del campionato che è slittato al fine settimana del 30 settembre.