Arriva un pareggio nella prima giornata del campionato di Seconda Categoria girone I per la Sporting Valsanterno, impegnata a Pianoro con i padroni di casa della Sporting Pianorese.

Avvio che sorride ai valligiani che passano già al 12’: lancio lungo di Spada, Trabelsi lascia rimbalzare il pallone per poi colpirlo alla perfezione spedendolo sotto la traversa. Nulla da fare per il portiere e prima rete del centravanti con la maglia della Sporting Valsanterno. Gioia del vantaggio che dura però pochissimo, in quanto al 19’ è Righini a pareggiare per i padroni di casa risolvendo in rete una mischia in area.

Al minuto 22 calcio di rigore per la Sporting Valsanterno: dal dischetto Maffia si fa respingere il tiro, sulla ribattuta Trabelsi appoggia all’indietro per lo stesso Maffia che insacca. Gol inspiegabilmente annullato per un fuorigioco assai difficile da capire, in quanto il centrale della Sporting Valsanterno si trovava dietro la linea del pallone……

Nel finale di primo tempo si riaccende la partita e la Sporting Pianorese trova il gol del vantaggio con Plicchi, che stacca bene deviando in rete di testa un calcio di punizione. I valligiani reagiscono ma sbattano contro la traversa che nega il gol a Naim nei minuti di recupero.

Nel secondo tempo gli ospiti cercano il pari con qualche sortita offensiva ma con poca precisione fino al 68’ quando viene assegnato il secondo rigore di giornata alla Sporting Valsanterno. Questa volta sul dischetto va Davide Columbu che non fallisce e trova il gol del pareggio.

Non succede più nulla e la sfida termina così con il punteggio di 2 pari.

Domenica prossima primo impegno casalingo con il Saragozza, sconfitto oggi per 3-1 a domicilio dal Murri.