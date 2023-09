I ragazzi di mister Giovannini si impongono per 3-0

Debutto casalingo felice per la Sporting Valsanterno che si impone con un netto 3-0 contro il Saragozza.

I padroni di casa prendono da subito in mano le redini del gioco, e nei primi minuti si rendono pericolosi senza concretizzare. Al 34’ grande occasione con Ricci Petitoni che colpisce la traversa su punizione dal limite. Il Saragozza si affaccia in area valligiana al 42’ con una conclusione che termina fuori.

Nella ripresa la Sporting spinge subito per trovare il gol che arriva al 65’: contropiede spinto da Nicolas Columbu che filtra al centro con la palla che passa e arriva a Piancastelli, freddo nel concludere a rete trovando il primo gol in maglia Sporting. Cinque minuti dopo arriverebbe anche il raddoppio, ma il gol di Davide Columbu viene annullato per dubbio fuorigioco.

Bisogna attendere il 77’ per il raddoppio: punizione di Dalmonte sul secondo palo, Maffia di testa trova il gol. La partita è totalmente in mano ai valligiani che cercano il gol del 3-0, mancandolo prima con una ghiotta occasione non sfruttata da Mongardi e trovandolo poi al 94’ con una autorete di Sturba che devia nella propria porta una carambola nata dalla conclusione di Nicolas Columbu respinta dal portiere.

A fine partita un bel pensiero dei ragazzi che dedicano la vittoria al compagno Mattia Cipriani, operato in settimana dopo il brutto infortunio di domenica scorsa.

Finisce così con un netto 3-0 in favore della Sporting Valsanterno, domenica prossima trasferta ad Ozzano Emilia con la Ozzanese.