Oltre 150 gli atleti castellani premiati dall’Amministrazione Comunale

Nella sala consiliare del Comune di Castel San Pietro Terme, festosamente gremita per l’occasione, si è tenuta la premiazione delle eccellenze sportive del territorio. Un evento voluto dall’Amministrazione comunale per rendere merito a tutti gli atleti che individualmente o come squadra hanno conseguito risultati prestigiosi a livello federale, regionale, nazionale o internazionale.

Alla cerimonia, organizzata dall’Ufficio Sport comunale a coronamento della Festa dello Sport tenuta il 2 settembre scorso, erano presenti il sindaco Fausto Tinti e il delegato Coni Sauro Dal Fiume, che hanno premiato in tutto oltre 150 atleti, accompagnati da allenatori e dirigenti delle rispettive società.

«Mi complimento con tutti gli sportivi e ringrazio tutte le associazioni, gli appassionati e i volontari che le sostengono – ha affermato il sindaco Fausto Tinti in apertura della cerimonia -. Questa Amministrazione comunale da sempre considera l’attività sportiva molto importante, fin dalle fasce giovanili, come strumento di educazione a valori sani e di crescita personale e sociale. Proprio per questo, il nostro territorio ha ormai una lunga tradizione di pratica sportiva e di successi che vuole continuare a onorare».

Tra gli applausi e le congratulazioni di tutti i presenti, sono poi state consegnate le targhe premio agli atleti meritevoli, laureatisi campioni in varie categorie e discipline come atletica, baseball, bocce, calcio, danza, pallacanestro, pallavolo, in rigoroso ordine alfabetico.

Pur non potendo essere tutti presenti alla cerimonia, i premiati, gli allenatori e i dirigenti delle varie ASD hanno a loro volta ringraziato l’Amministrazione Comunale e l’Ufficio Sport per l’opportunità e per il lavoro che viene quotidianamente svolto a supporto e promozione dello sport in tutte le sue declinazioni.

Queste le squadre degli atleti castellani premiati: Volley Castello, BBGroup Ballando Ballando, Batucada Dance School, Atletica Avis Castel San Pietro, A.C. Osteria Grande, Polisportiva Osteria Grande Trem Bocce, Tozzona Baseball, e le tre società castellane di basket: Magika, Home e Olimpia Castello.