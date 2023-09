Eccellente risultato conquistato dall’atleta castellano agli Europei Master

Araldo Viroli dell’Atletica Avis Castel San Pietro ha iscritto il suo nome nell’albo d’oro degli Europei master di Pescara, trionfando nella prova di cross 6 km disputata domenica 24 settembre.

E l’avventura di Viroli – 75 primavere, ma un osso duro per tutti -, non è finita: correrà anche i 5.000 metri in pista e i 10.000 in strada. «Spero davvero di vincere anche lì», dice l’atleta.

«La gara si è svolta su tre giri – racconta Sanzio Sgubbi, portavoce della squadra -, un circuito non particolarmente impegnativo con una leggera salita e per metà in pineta. Viroli ha preso subito il largo, battagliando con il gruppo dei più giovani m70. Quest’anno Viroli ha già colto altri importanti risultati: il titolo italiano Fidal in Maratonina a Numana, poi nei 1500 e 5000 a Rieti. A causa di una vertebra birichina ha dovuto portare un busto fino ad un mese fa».