La tennista imolese si è aggiudicata il torneo nazionale Open

Al termine di una finale molto tirata e tecnicamente di livello, giocata tra due giocatrici locali, Camilla Scala, imolese doc, ha battuto venerdì sera Giulia Tozzola, romagnola di Riolo Terme ma portacolore del Ct Cacciari, e si è aggiudicata da protagonista il torneo nazionale Open limitato alle 2.4, la seconda edizione del trofeo “F.C. Costruzioni”, il 5° memorial “Giampiero De Giovanni” dotato di 1500 euro di montepremi.

Finale a lungo sul filo dell’equilibrio, Tozzola avanti 3-2 nel primo set poi raggiunta e superata, anche nel secondo set la giocatrice del Ct Cacciari è stata avanti 5-4, poi altro spunto di una Scala grazie quel tennis che l’ha portata ad essere 391 del ranking mondiale nel 2019. Di lì a poco la giocatrice imolese, portacolori del Ct Ceriano Laghetto, ha chiuso sul 6-3, 7-5. Finale brillante e vibrante, giocata davanti ad una bella cornice di pubblico.

In semifinale Camilla Scala, n.1 del seeding, ha battuto nettamente per 6-0, 6-2 la giovanissima Micol Salvadori, fresca campionessa italiana Under 14. Nell’altra semifinale Giulia Tozzola, giocatrice in grande progresso ed autrice di una stagione di ottimi successi (tre vittorie nei tornei Open), ha superato Francesca Terzi (Virtus Bologna) per 6-4, 6-3.

Al termine le premiazioni effettuate dalla presidente Vittoria Zoli e da Ferruccio Carosella, sponsor della manifestazione.

In precedenza si erano svolte le premiazioni della squadra giovanile del Ct Cacciari che la scorsa settimana ha vinto, sui campi di Costa Jonica in Basilicata, il trofeo Coni. Il sindaco di Imola, Marco Panieri, alla presenza dei tecnici del Cacciari, i maestri Alberto Bellei e Riccardo Zardi, ha premiato gli autori di questo brillante successo: Elia Naldi, Giulia Scheda, Samuele Mazzanti, Federico Albertazzi, Matteo Mosca e Benedetta Pipinato.

Il giudice di gara del torneo è stata Tiziana Tori, direttore di gara Antonio Di Perna, che ha curato nei minimi dettagli l’Open nel ricordo di un grande amico del tennis imolese come Giampiero De Giovanni, compianto dirigente del Ct Cacciari.