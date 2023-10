La formazione di mister Padovani si aggiudica il difficile match casalingo contro lo Young Santarcangelo

Esordio come meglio non si poteva sperare in campionato per la formazione guidata da mister Padovani. Di fronte ad un’ottima formazione come la Young Santarcangelo i ragazzi si impongono per 5-3 al Casale Tennis Club.

L’inizio del match è promettente, la Sporting cerca di imporre il gioco ma è poco lucida in finalizzazione e gli ospiti sono bravi a capitalizzare le loro occasioni, punendo per due volte Palestro con le reti di Gobbi e Moretti. La porta riminese pare stregata per i valligiani, che però la ribaltano in pochi minuti prima dell’intervallo.

A dare la scossa è la zampata di Gavanelli, abile a sfruttare una indecisione difensiva. In solo 4’ giri di lancette la Sporting la ribalta: prima Sarti su punizione e poi Marchetti su rigore conquistato da Lakrim chiudono il primo tempo sul 3-2 in favore dei padroni di casa.

Nella ripresa entrambe le squadre scendono in campo cariche per portare a casa i tre punti. Il Santarcangelo spinge forte e trova il pari ancora con Gobbi dalla distanza. Passano solo 3’ e ci pensa ancora Sarti a riportare avanti la Sporting deviando in porta una conclusione di Melandri.

Le occasioni fioccano da ambo i lati, Palestro si supera in un paio di occasioni permettendo alla Sporting di mantenere il vantaggio che viene incrementato a 3’ dalla fine dal primo gol in maglia valligiana di Lakrim, che di fatto mette il sigillo sulla partita.

Finisce così 5-3 in favore della Sporting un match bello ed equilibrato tra due ottime compagini.

Prossimo impegno in trasferta con il Mezzano, reduce dal rotondo successo per 8-1 sul Santa Maria di Codifiume.