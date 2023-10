Arriva un altro pareggio in trasferta per la Sporting Valsanterno, che impatta per 1-1 contro la Ozzanese con il solito Trabelsi

Arriva un altro pareggio in trasferta, questa volta ad Ozzano contro i padroni di casa della Ozzanese, per la Sporting Valsanterno nella terza giornata del campionato di Seconda Categoria girone I.

Partita non entusiasmante per gran parte del primo tempo, il primo pericolo lo creano i padroni di casa al 43’ con una conclusione di Mitu deviata in angolo da Rensi. Proprio sugli sviluppi dello stesso angolo, arriva il vantaggio bolognese: stavo di testa di Steccanella che sigla la rete del 1-0.

Nella ripresa la Sporting Valsanterno parte arrembante a caccia del pari, rendendosi pericolosa già al 47’ con Pellini che calcia di poco a lato. Il pareggio arriva al 61’ ad opera di Trabelsi, da poco in campo, che sigla un gol da cineteca. Non succede però molto altro, se non una occasione ancora per i valligiani con Ricci Petitoni che calcia alto di pochissimo al 87’

Finisce così 1-1 al comunale di Ponte Rizzoli. Domenica prossima ritorno fra le mura amiche dove ospiteremo il Murri, vincente oggi con il Psp Imola. Prima però ci sarà la coppa, in programma mercoledì 4 ottobre alle 20:30, quando a Casale salirà la Juvenilia.