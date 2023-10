Al debutto dopo tre anni di stop, la squadra valligiana delle Valsanterno Futsal Girls si impone in trasferta

Riprende con una vittoria il percorso della squadra femminile di calcio a 5 della Sporting Valsanterno, alias Valsanterno Futsal Girls, interrotto tre stagioni fa dalla pandemia.

Il nuovo corso valligiano, guidato in panchina da mister Mandia e il suo vice Angelini, riparte da Ravenna nella trasferta con il Deportivo Redentore valida per la prima giornata e campionato femminile CSI Forlì.

Le ragazze mostrano subito grande voglia ed intensità in campo, rendendosi pericolose in più occasioni ma senza trovare la via della rete. Nessun pericolo nel primo tempo per la porta difesa da Di Lorenzo. Nella ripresa il copione non cambia: la Valsanterno tiene il pallino e cerca il vantaggio. Rete che arriva, finalmente, a metà ripresa: Vainolo recupera palla al limite dell’area ravennate, la serve al centro dove Stefi Conti è lesta a deviare in rete da due passi.

Nel finale assalto delle padrone di casa che cercano il pari ma trovano il muro eretto in porta da Di Lorenzo, straordinaria in più riprese.

Finisce così 1-0, un inizio come meglio non si poteva sperare. Martedì prossimo debutto casalingo al Casale Tennis Club con le campionesse in carica del Evergreen.