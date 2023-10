Con una grande prestazione nella ripresa, la Sporting Valsanterno ribalta l’iniziale vantaggio del Murri vincendo la partita per 2-1

Vittoria in rimonta per la Sporting Valsanterno, che nella ripresa ribalta il vantaggio del Murri Calcio e porta a casa i tre punti.

Gli ospiti partono forte e già al 6’ hanno una grande occasione con Conbosneanu, liberato al limite da un errore difensivo ma il centravanti bolognese calcia fuori. Al 14’ vantaggio ospite: punizione dalla tre quarti, sponda area e deviazione vincente sottoporta di Meterangelo. Quattro minuti dopo è provvidenziale Maffia ancora su Conbosneanu.

Nella ripresa la Sporting scende in campo con tutt’altro piglio a caccia del pari, ma si rende pericolosa solo con i piazzati di Dalmonte. Al 51’ gol annullato agli ospiti su una ribattuta dopo un miracolo di Rensi.

Il pareggio arriva al 63’: ancora una punizione velenosa di Dalmonte in area, la deviazione vincente è di Davide Columbu. La rete rinvigorisce ulteriormente i padroni di casa che cercano il gol per completare la rimonta e lo trovano al 84’: scambio sulla sinistra tra N. Columbu e Ricci Petitoni, palla dentro per Mongardi che a tu per tu col portiere è freddo a trovare il gol del vantaggio.

Arrembaggio finale del Murri che produce una clamorosa traversa sugli sviluppi di un calcio d’angolo al 89’.

Finisce così 2-1 per la Sporting che strappa tre punti importanti, domenica prossima trasferta con l’Atletico Borgo.