Vittoria ampia per la Sporting Valsanterno che espugna il campo di Glorie per 7-3 nel posticipo della seconda giornata

Arriva un successo netto dal punto di vista del risultato, ma comunque sudato, nella trasferta a Glorie di Bagnacavallo, ospiti del Mezzano nella seconda giornata di campionato.

La Sporting cerca di imporre il suo gioco fin da subito e costringe i padroni di casa sulla difensiva, manca però ai valligiani la giusta concretezza al momento di concludere e la partita resta inchiodata sullo 0-0. A metà primo tempo a passare sono così i ravennati, che piazzano un uno-due da ko: prima Prezioso, poi Putti sfruttano al massimo nel giro di un minuto le occasioni concesse dalla difesa della Sporting e portano il Mezzano sul 2-0.

La reazione dei nostri, così come successo con il Santarcangelo, è però veemente ed efficace: nel giro di cinque minuti, dal 25′ al 30′, la Sporting ribalta completamente il match. Ci pensa bomber Melandri con una doppietta ad agguantare il pari, Gavanelli e capitan Mandia completano la rimonta prima dell’intervallo.

Nella ripresa la Sporting entra in campo con grande determinazione decisa a chiudere il match, e segna due gol nei primi dieci minuti con Sarti e ancora Melandri. Sul 6-2 la partita pare in assoluto controllo dei valligiani, ma gli episodi cambiano il volto del match. Prima il Mezzano trova un gran gol su punizione concessa per un’ingenua infrazione dei 4 secondi, poi l’espulsione di Boustial lascia la Sporting per due minuti in inferiorità numerica concedendo al Mezzano una grande possibilità per provare a riaprire il match. La difesa valligiana resiste però alla grande e una volta ristabilita la parità numerica, arriva anche il gol del definitivo 7-3 ad opera ancora di Melandri, che completa il suo personale poker.

Ora per la Sporting arriva il turno di riposo, si tornerà quindi in campo solamente venerdì 20 ottobre nella trasferta a Bologna ospiti del Lepida San Lazzaro.