Ad aggiudicarsi la Camminata di Castenaso è stato Alessandro Pasquinucci

Se si parla di Atletica Celtic Druid Castenaso si fa riferimento a una società che ha raccolto successi in giro per l’Italia in tantissime competizioni podistiche, ma non si può dimenticare anche la sua creatura organizzativa, la Camminata di Castenaso che ha festeggiato la sua 48esima edizione portando nel piccolo centro emiliano centinaia di appassionati, impegnati sia sulla distanza dei 10 km che nel Circuito Città di Castenaso sui 5 km, entrambe le competizioni inserite nel calendario nazionale Fidal.

Sui 10 km a spuntarla è stato Alessandro Pasquinucci (La Fratellanza 1874) che in 31’07” ha staccato di 20” il marocchino Moslim Labouiti della società organizzatrice. Terza posizione per Mamadi Kaba, atleta della Guinea anche lui dell’Atl.Castenaso Celtic Druid, a 1’02”. Le donne erano impegnate sui 5 km dove a vincere è stata Elisa Bortoli (Esercito), addirittura terza assoluta, in 16’31” davanti a Francesca Ravelli (Atl.Casone Noceto) a 2’04” e a Demetra Tarozzi (Pontevecchio Bologna) a 2’07”. Qui la gara maschile è andata a Enrico Ricci (Atl.Ravenna) in 15’27” precedendo Edoardo Piazzolla (Virtus Sez.Atl.Emilsider) di 49” e Luca Turturro (Atl.Ravenna) di 1’25”.

La gara, intitolata alla memoria di Moreno Veronese, ha avuto il supporto del Comune di Castenaso, della locale Pro Loco, dell’Associazione Volontaria Pubblica Assistenza e dei tantissimi che si sono adoperati per gestire i servizi pre e post gara e presenziare sul percorso insieme alle forze dell’ordine. Senza dimenticare i tanti sponsor locali che hanno ben compreso l’importanza di un evento che continua a portare Castenaso al centro dell’attenzione e che è pronto a festeggiare, fra due anni, il suo cinquantennale.