Tornano a muovere la classifica dopo due sconfitte consecutive le ragazze di mister Mandia, che sul campo amico di Casalfiumanese conquistano un pareggio nella partita con la Mernap Faenza.

Un punto che fa morale ma che lascia anche un po’ di rammarico per come è andata la partita. Le Valsanterno Futsal Girls iniziano un po’ contratte e nella prima fase si fanno preferire le ospiti, ma a poco a poco esce il carattere delle nostre ragazze che prendono campo e passano in vantaggio a metà primo tempo con Laura Sabbioni, abile a depositare in rete la respinta del portiere faentino su una conclusione di Vale Bergami. Il vantaggio dura solo pochi minuti, in quanto la Mernap pareggia quasi subito sfruttando una disattenzione difensiva.

Nella ripresa entrambe le squadre cercano la vittoria, e a suonare la carica ci pensa la capitana Giulia Casadio Farolfi, che sugli sviluppi di un angolo trova il varco giusto per riportare in vantaggio le Valsanterno Futsal Girls. Poco dopo arriva l’episodio che potrebbe cambiare il match: Vale Bergami in contropiede salta il portiere avversario che è costretta a stendere la nostra numero nove e riceve il cartellino blu, lasciando le sue compagne in inferiorità numerica per 4 minuti. Purtroppo, però le nostre ragazze non sfruttano la grande occasione e subiscono addirittura la beffa del gol del pari in contropiede.

Il gol subito spegne un po’ le nostre ragazze con la Mernap che nel finale prende coraggio e prova a vincerla, trovando sulla sua strada una strepitosa Lea Schiavone che blinda la porta e salva il pari.

Prossimo impegno lunedi 30 ottobre a Rimini nella splendida cornice del Palazzetto Flaminio.