La doppietta di Simone e le singole marcature di Sciuto, Bali e Fabbri regalano ai valligiani la prima vittoria stagionale tra le mura amiche

Al quinto tentativo e dopo un pareggio e tre sconfitte, la Valsanterno sblocca la casella delle vittorie tra le mura amiche. E il risultato ottenuto contro il Fossolo 76 non ammette repliche: il 5-1 legittima le velleità offensive dei ragazzi di Potepan, ma al contempo penalizza oltremisura un Fossolo 76 che, specie nel primo tempo, ha saputo contendere ai valligiani la partita. Non c’è gara, invece, in una ripresa pressoché a senso unico, con Gallinucci e compagni impeccabili nella mezzora finale.

Parte meglio la Valsanterno: al 3’ Tonini ha l’occasione per sbloccarla ma non inquadra lo specchio della porta, quattro minuti più tardi è più fortunato Simone che, servito da Cerasuolo, sorprende Cordoni sul primo palo (1-0). Il Fossolo, quadrato e ben organizzato, risponde con una quadrupla occasione: tiro centrale al 12’ di Atzeni, al 19’ Martini manda alto di testa mentre Bracchetti è superlativo al 22’ nell’uno contro uno con Santaniello e sette minuti più tardi, in tuffo, sul colpo di testa di Atzeni.

Passata la sfuriata, i valligiani rispondono nel migliore dei modi: punizione potente di Sciuto da oltre trenta metri con traiettoria che si spegne alle spalle di un non impeccabile Cordoni (2-0). Il portiere ospite si riscatta un minuto più tardi in uscita bassa sulla percussione centrale di Tonini, impedendo la rete del 3-0. La partita, apparentemente indirizzata in direzione valligiana, si riapre al minuto 35: Suzzi atterra Martini in area, Santaniello dal dischetto batte Bracchetti con una soluzione centrale e potente (2-1).

Nella ripresa la prima occasione è di marca Fossolo: Neri sfrutta un rimpallo favorevole e calcia verso Bracchetti, che para in due tempi (54’). Di fatto è l’ultima vera occasione del match a firma ospite: dal 60’ in poi c’è solo la Valsanterno in proiezione offensiva, con Tonini che apre le danze mandando da poco a lato da ottima posizione sul cross basso di Cerasuolo.

L’infortunio occorso a Suzzi al 63’ concentra su di sé le emozioni di buona parte di una gara che si sblocca solo al 77’: Tonini supera Martini e mette al centro per l’accorrente Simone, che ha gioco facile nel segnare (3-1). Meno di sessanta secondi e c’è spazio per l’azione personale di Bali, che attacca centralmente e conclude di sinistro alle spalle di Cordoni (4-1). Il Fossolo si spegne del tutto e i valligiani trovano anche la quinta rete sugli sviluppi di un corner: il colpo di testa di Fabbri al minuto 85, deviato da Fiammati, mette i titoli di coda sulla partita (5-1).