L’iniziativa di Comune, Bologna Welcome e Volley Team Bologna per il festival La violenza illustrata

Ogni anno, il 25 novembre è dedicato alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, fenomeno presente in tutti gli ambiti della società che richiede iniziative di sensibilizzazione e contrasto nei vari contesti, dalla scuola allo sport, con la consapevolezza che solo un impegno collettivo e stabile nel corso del tempo possa contribuire al cambiamento culturale.

Sabato 25 novembre, con il contributo e sostegno di Bologna Welcome, il PalaDozza sarà eccezionalmente casa di tre partite di pallavolo femminile che coinvolgeranno, a partire dalle ore 15, squadre provenienti dal territorio regionale e nazionale, per un’iniziativa di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.

Il Comune di Bologna, grazie alla sensibilità dell’assessora allo Sport e Bilancio, Roberta Li Calzi, ha raccolto immediatamente la volontà della società sportiva dilettantistica Volley Team Bologna di organizzare una manifestazione dove i valori sportivi risultino in stretta connessione con quelli sociali.

Simbolo di questa giornata, inserita all’interno del Festival La Violenza illustrata, il progetto culturale organizzato ogni anno da Casa Donne, sarà la realizzazione di una t-shirt che verrà indossata dalle squadre nei pre-match e che sarà in vendita anche per tutto il pubblico.

Il ricavato ottenuto dalla vendita della maglietta sarà devoluto a Casa delle donne per non subire violenza, associazione attiva sul territorio bolognese da oltre trent’anni per dare sostegno alle donne che subiscono violenza e promuovere attività culturali di sensibilizzazione e di contrasto del fenomeno.

Durante l’iniziativa a ingresso gratuito al PalaDozza, verranno disputate partite di Serie C e B2, alle 15 e alle 17.30, e a conclusione, alle 20.30, la Vtb Fcredil Bologna, prima squadra della città che dopo vent’anni milita nel Campionato di Serie A2 Femminile, farà vivere il momento più atteso, sul taraflex della Lega Pallavolo Serie A Femminile.

L’iniziativa ha trovato la disponibilità e sensibilità da parte degli organi sportivi competenti: Lega Pallavolo Serie A Femminile, Federazione Italiana Pallavolo, Fipav – Comitato Regionale Emilia Romagna e Fipav – Comitato Territoriale Bologna.

Programma delle partite del 25 novembre:

ore 15, Serie C femminile: Progresso Vtb Eurotec Bo / Idea Volley Team Bologna

ore 17.30, Serie B2 femminile: Vtb Progresso Aredici Bo / Sp Olimpia Teodora Ra

ore 20.30, Serie A2 femminile: Vtb Fcredil Bologna / Cda Volley Talmassons Fvg