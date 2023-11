Tonini, Sciuto, Bali e il ritorno al gol di Senese archiviano la pratica ad Anzola dell’Emilia: valligiani ora sesti in classifica

Valsanterno formato trasferta: quarto successo su cinque gare fuori dalle mura amiche per i ragazzi di mister Potepan, adesso secondo miglior attacco del girone dopo l’1-4 registrato sul campo dell’Anzolavino. Prestazione convincente per i valligiani, in netta crescita gara dopo gara e adesso sesti in classifica a un solo punto dall’ipotetica zona playoff.

Soliloquio ospite nei primi 13 minuti: Tonini colpisce la parte alta della traversa con una strana palombella di tacco al 7’, mentre Cerasuolo calcia alto al 10’, anticipo al primo gol di giornata che arriva subito dopo: su un lancio lungo dalle retrovie Tonini vince il duello fisico con Kaba, mette a sedere Bettini e segna con un colpo preciso di interno destro (0-1).

Le conclusioni centrali di Gallinucci e Simone chiudono il forcing valligiano e, in ripartenza, l’Anzolavino colpisce al 14’: Ezechia per Scalise che segna il più classico dei gol dell’ex (1-1). Nuova parità che dura appena 5 minuti: punizione dai 20 metri di Sciuto che incontra una deviazione locale a centro area, decisiva per spiazzare Batista (1-2). Valsanterno in deciso controllo del match e capace di allungare nel finale di frazione, quando l’intervento scomposto di Migliacci su Tonini cagiona un penalty in favore ospite: al 41’ dagli undici metri Bali spiazza Batista (1-3).

Nella ripresa Bertinelli è autore di una delle rare conclusioni che impegnano Bracchetti, il quale blocca centralmente (54’). L’occasione più ghiotta, su azione di contropiede, passa per i piedi di Tonini che a tu per tu con Batista non inquadra la porta al 62’, mentre Bali due minuti più tardi centra il palo per il secondo legno di giornata. La girandola dei cambi lascia spazio a una gioia attesa 3 anni: è festa per Senese, che al 78’ entra in area da sinistra, punta Maini e conclude l’azione con una traiettoria a rientrare che termina la propria corsa in fondo al sacco (1-4), cancellando il lungo infortunio della scorsa stagione e quello “zero” nella classifica dei marcatori risalente alla rete contro il Sanpaimola a settembre 2020.