Pari interno per la Sporting Valsanterno che impatta 1-1 nel turno infrasettimanale con la Libertas Ghepard, i valligiani non sfruttano la superiorità numerica per vincere

Arriva un pareggio con qualche rammarico nel turno casalingo infrasettimanale. A Casalfiumanese è ospite la Libertas Ghepard, che segue in classifica ad una lunghezza.

Tempo uggioso e campo scivoloso fanno da presagio ad una giornata nera che comincia nel peggior modo possibile: passano appena 30” e Nicolas Columbu, nel tentativo di passare la palla a Rensi, infila la propria porta per un clamoroso autogol. Vantaggio Libertas immediato e partita subito in salita.

La reazione della Sporting però è evidente e produce qualche occasione non sfruttata dai padroni di casa, fino al minuto 33 del primo tempo, quando Dalmonte si procura un calcio di rigore che trasforma con freddezza per l’uno a uno. Nel finale di primo tempo doppia occasione per gli ospiti su cui è bravo Rensi, mentre ad un soffio dall’intervallo arriva il rosso diretto per Antonio Sarra che lascia la Libertas in dieci per tutta la ripresa.

Nel secondo tempo, come è prevedibile, è un assalto della Sporting alla ricerca del gol del sorpasso. La formazione valligiana conta diverse occasioni ma dimostra una scarsa vena realizzativa, non riuscendo a trovare la via del gol. Si contano diverse occasioni per Trabelsi, Davide Columbu, Mongardi e Hanine, ma la più clamorosa capita al 93’ quando, con la Libertas rimasta nel frattempo in nove uomini per il doppio giallo a Coletto, Pellini da due passi calcia clamorosamente alto.

La partita termina così per 1-1. Si tornerà in campo domenica prossima, quando è in programma la trasferta bolognese con il San Donato.