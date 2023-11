Appuntamento previsto il 3 marzo 2024 quando la città felsinea ospiterà la manifestazione sportiva

“Solo” una maratona? No, molto di più. È un viaggio in una delle città più accoglienti e affascinanti d’Italia, un luogo che ha giocato un ruolo fondamentale nella storia della 42,195 km tricolore.

Stiamo parlando della Bologna Marathon che, il prossimo 3 marzo 2024, tornerà nuovamente in calendario e si prepara ad accogliere migliaia di appassionati sulle sue strade per un giorno dedicato solo a chi corre a piedi.

È la terza edizione della gara che ha segnato il ritorno della maratona nel capoluogo emiliano. Per l’occasione il percorso sarà davvero un viaggio all’interno della città.

Partenza da Via Indipendenza per affrontare i primi 8 km nel centro storico della città felsinea, uscendone dal quartiere Santo Stefano e correndo verso San Giacomo fuori le mura. Qui inizierà la parte centrale, di circa 20 km, con lunghi rettilinei senza asperità, in grado di sviluppare velocità, passando per i quartieri Savena e San Donato-Vitale; attraverso Corticella si passerà per la Bolognina e il quartiere Porto-Saragozza fino al traguardo che sarà posto nello straordinario scenario di Piazza Maggiore.

Oltre alla maratona torneranno anche le altre prove dell’intensa giornata podistica bolognese, la 30 Km dei Portici anch’essa alla sua terza edizione e la UnipolMove Run Tune Up, la mezza maratona incorporata dallo scorso anno nella Bologna Marathon e che festeggerà nell’occasione il suo ventennale. Previste anche Run 5000 e la 5 Km Tecnocasa Bologna City Run non competitiva.

La partenza della maratona sarà alle ore 9:15 come anche quella della 30 Km mentre la mezza partirà alle 8:30. Le iscrizioni sono già iniziate da tempo e molti hanno approfittato delle tariffe scontate. Il costo è di 60 euro per la maratona, 40 euro per la 30 Km, 30 euro per la mezza, tutte con scadenza il 10 gennaio, poi sono previsti gli aumenti.

Il cammino verso il 3 marzo è ancora lungo, c’è tutto il tempo per prepararsi e presentarsi al via nella miglior forma possibile!

Per informazioni. Bologna Sport Marathon SSD, www.bolognamarathon.run