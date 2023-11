Raggiunto un accordo per i prossimi tre anni fra la FMI e l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari

Il Campionato Italiano Velocità dopo una stagione ricca di gare spettacolari conferma la sua presenza all’Autodromo di Imola, teatro dell’ultima, avvincente tappa della stagione 2023. Grazie ad un accordo fra la Direzione dell’Autodromo e l’impegno dello stesso Presidente FMI Giovanni Copioli, il CIV resterà sul prestigioso circuito del Santerno per i prossimi tre anni.



Il Presidente FMI Giovanni Copioli ha dichiarato: “Sono davvero molto soddisfatto di questo nuovo accordo. Le nostre richieste sono state accolte e per i prossimi tre anni possiamo avere non solo certezza di avere il nostro CIV in uno dei circuiti più prestigiosi del mondo, ma possiamo programmare altre iniziative per rendere il nostro Campionato ancora più ricco di contenuti. Ringrazio personalmente il Presidente Giancarlo Minardi, il Direttore del Circuito Pietro Benvenuti e il Sindaco di Imola, Marco Panieri per la disponibilità mostrata verso il motociclismo che è da sempre parte della storia del circuito ma anche della città di Imola”.



Formula Imola ha così commentato: “È con grande piacere che possiamo annunciare questo accordo con la Federazione Motociclistica Italiana, che vedrà Imola ospitare un round del CIV per i prossimi tre anni. Per noi il motociclismo è una pietra miliare della nostra storia e quando c’è la comune volontà di raggiungere un risultato, questo ha buone possibilità di essere raggiunto, tenendo conto di tutte le esigenze delle parti interessate. Per questo vogliamo ringraziare il Presidente della FMI Giovanni Copioli, con il quale il rapporto è sempre stato di proficua collaborazione, che ha fortemente voluto che Imola rimanesse nel calendario CIV”.



Da parte sua, Marco Panieri, Sindaco di Imola, ha sottolineato: “Un traguardo molto importante frutto di dialogo e di gioco di squadra che ha portato a confermare il CIV a Imola fino al 2026. Un accordo triennale con la FMI che da garanzie nel tempo e rafforza la stretta collaborazione con il Presidente della Federazione Motociclistica Italiana, Copioli, e il suo staff, che ringrazio per le parole da lui spese e anche per quanto raggiunto insieme. Il CIV rappresenta un passaggio anche per le giovani generazioni all’approccio del motociclismo proprio in linea con quella che è l’identità del nostro tracciato. Infine ci tengo a ringraziare Formula Imola, il presidente e il direttore con i quali ci siamo confrontati per raggiungere insieme alla Federazione questo obiettivo”.