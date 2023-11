Le reti di Bali, Simone e Senese valgono ai valligiani il terzo successo consecutivo e l’attacco al quinto posto in classifica

Vittoria sofferta, ma è pur sempre vittoria. La Valsanterno centra il terzo successo consecutivo al termine di una partita, quella contro lo Sparta Castelbolognese, letteralmente dominata nei primi quaranta minuti di gioco, ma trasformatasi in estremamente pericolosa dopo il gol del 2-1. Lo stato di apnea termine e si trasforma in definitiva gioia allo scadere, quando Senese chiude la partita e fa partire i festeggiamenti per il successo e per il concomitante aggancio alla zona playoff, in combinazione con i risultati degli altri campi.

Valligiani avanti alla prima occasione utile: al 5’ Bali controlla al vertice dell’area, fa due passi palla al piede verso il centro e lascia partire un fendente sul palo lontano imparabile per Baldani (1-0). Al minuto 11 il colpo di testa di Simone su cross di Bali assume una traiettoria a palombella, con il pallone che scende improvvisamente verso la porta ma si spegne a pochi passi dalla traversa. Sparta vicino al pari al primo affondo: Mainetti per Battiloro, che buca la difesa e a tu per tu con Bracchetti manda a lato con un delizioso cucchiaio (16’).

La risposta della Valsanterno è vincente: cross di Cerasuolo da sinistra al 20’ e dal lato opposto dell’area Simone risponde presente di testa (2-0). Tonini e Gallinucci, tra il 31’ e il 32’, saggiano i riflessi di Baldani per le ultime occasioni valligiane di frazione; sul fronte opposto Battiloro approfitta di una disattenzione difensiva e al 40’ accorcia le distanze superando Bracchetti (2-1). Duello tra i due che si ripete 3 minuti dopo e vede vincitore l’estremo difensore di casa, miracoloso in uscita bassa sul tiro a botta sicura dell’esperto attaccante.

Botta e risposta nella ripresa al minuto 58: Cerasuolo tira a lato di controbalzo sugli sviluppi di un corner, sull’immediata ripartenza Mainetti fallisce un rigore in movimento calciando fuori da centro area. La pressione ospite è forte ma non impensierisce Bracchetti, se non su una punizione insidiosa ma alta di Conti al 63’. Ben più impegnato Baldani al 75’, bravo a deviare in corner il tiro potente da fuori di Tonini.

Battiloro, autentica spina nel fianco della difesa valligiana, non inquadra la porta al minuto 89; lo fa cento secondi più tardi Senese, sull’altro lato del campo, approfittando dell’ottimo filtrante di Carbone per battere sul primo palo un incolpevole Baldani (3-1). I rossoblù castellani provano a rispondere immediatamente con una mischia in area respinta a fatica dalla difesa, non trovando l’affondo giusto per riaprire una partita che regala alla Valsanterno tre punti in un momento di forma positivo.