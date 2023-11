Pareggio casalingo per 1-1 nel match con la capolista Savena in una partita ben giocata dai valligiani che hanno disputato una buona partita mettendo in difficoltà l’imbattuta compagine bolognese

Prestazione da applausi per la Sporting Valsanterno al cospetto della capolista Savena Calcio, con la squadra valligiana che ai punti, forse, meriterebbe anche la vittoria.

Ma andiamo con la cronaca. Al 2’ episodio che può già indirizzare il match: uscita di Rensi che atterra Ndayizeye in area, calcio di rigore trasformato perfettamente da Orsini e vantaggio Savena. Quello che sembra il preludio ad un pomeriggio nero, è invece l’inizio della reazione Sporting che comincia a giocare e già al 5’ ha una grossa occasione con Trabelsi che calcia centrale. Al 13’ è invece Ndayizeye a divorarsi il gol del raddoppio tutto solo davanti a Rensi, calciando a lato. Dieci minuti dopo è Morini a colpire il palo da fuori. Al 25’ pareggio della Sporting: fallo di mano in area e Dalmonte glaciale dal dischetto supera Calzolari per il gol del 1-1.

Nella ripresa la Sporting scende in campo con grande determinazione e al 55’ sfiora il vantaggio con Agouzoul di testa che manda alto di un soffio. Un minuto dopo grossa occasione anche per il Savena con Lepore che non trova la rete a porta sguarnita. Al 58’ grande conclusione di Bedrani da fuori con Calzolari che la tocca quanto basta per mandarla sulla traversa e poi fuori. La Sporting crea ma non trova il guizzo giusto, dall’altra parte il Savena è pericoloso in un paio di ripartenze ma senza trovare il gol.

Il match termina così con un pareggio per 1-1. Prossimo impegno in campionato domenica in trasferta con il Siepelunga Bellaria, ma prima ultimo incontro di coppa a Castel Guelfo mercoledì alle 20:30.