Riparte l’attività invernale del baseball bolognese con il torneo BBI

E’ iniziata, ufficialmente, l’attività indoor del baseball felsineo. Ha preso il via ieri il Bologna Baseball Indoor, tradizionale primo appuntamento della stagione del baseball giovanile bolognese. Il torneo è nato per favorire l’inserimento delle ragazze e dei ragazzi che si avvicinano al baseball avviandoli, gradualmente, a quella che sarà l’attività agonistica vera e propria (primavera- estate), sfruttando il periodo invernale che, invece, era dedicato ai soli allenamenti in attesa della ‘’bella stagione’’.

Il materiale utilizzato (mazze di spugna, palle morbide), le modalità di gioco ed il carattere non agonistico della competizione garantiscono un alto livello di inclusività della manifestazione, veramente alla portata di tutti.

Organizzato dagli Athletics di Bologna e dal BCM di Minerbio, quest’anno vedrà la partecipazione di 12 società per un totale di 20 squadre partecipanti. Il torneo è diviso in due categorie: la categoria senior per i ragazzi fino agli 11 anni di età e la categoria junior per quelli fino ai 9 anni di età, per un totale di oltre 300 bambini e bambine coinvolti/e. Per ogni categoria via saranno 10 formazioni partecipanti.

Ben 70 le gare previste sugli impianti di Bologna, Faenza, Mezzolara, Minerbio, Ravenna e Sasso Marconi sino al 25 febbraio 2024. Le gare nella sede di Bologna si disputeranno presso gli impianti del Palapilastro e del PalaRecord dove, poi, si giocheranno, in un clima di festa, le finali che chiuderanno la manifestazione.

Da citare l’esordio nel torneo del Faenza che, dopo un periodo di inattività, l’anno scorso ha ripreso l’attività sportiva creando in breve tempo un notevole movimento a livello giovanile. Ai faentini si affiancano le società che da sempre partecipano al torneo come: Castenaso, Fortitudo, Godo, Imola, Pianoro, Ravenna, San Lazzaro ’90, Sasso Marconi e le due società di softball bolognesi, ossia Blue Girls e New Bologna.