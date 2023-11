Due gol di Simone e la rete di Bali archiviano la pratica nei primi 25’

La Valsanterno cancella la sconfitta di sette giorni fa in casa della Comacchiese e riparte nella propria corsa alle posizioni di vertice battendo 3-0 lo Junior Corticella, gara che contrassegna la prima inviolabilità interna della porta valligiana (seconda complessiva stagionale). Un match ampiamente controllato dalla squadra di casa, abile nell’archiviare la pratica nella prima mezzora e nel chiudere ogni varco in difesa, con una prestazione altisonante della coppia centrale Fabbri – Ragazzini. E nell’unica occasione di rischio, con un rigore concesso allo Junior Corticella a inizio ripresa, ci pensa Sartiani a reprimere le speranze ospiti, respingendo il tentativo di Riccardo Ferriero.

Valligiani vicini al gol già al 10’, quando Bali da due passi non riesce a convertire in rete il cross col contagiri di Valentini. Non inquadra la porta neanche Sanso, tre minuti dopo, sul fronte opposto, mentre è più cinica la Valsanterno al 16’: punizione di Sciuto che incontra una deviazione a centro area, Bali si ritrova il pallone tra i piedi e altruisticamente mette al centro per Simone per il più semplice dei tap-in (1-0). Lo stesso Simone raddoppia al 23’, con un tocco chirurgico nel tu per tu con Garoia (2-0) nato da un filtrante illuminante di Tonini, in versione assistman anche due minuti più tardi: diagonale potente che trova Bali ben appostato sul palo lontano (3-0). Lo stesso Bali al 37’ cerca la doppietta personale, ma la conclusione trova la deviazione in corner di Garoia.

Nella ripresa è ancora la Valsanterno a sfiorare il gol in apertura, con la conclusione al volo di Ragazzini su corner di Gallinucci a lato di poco (3-0). Lo Junior reagisce solo al minuto 54: Broglia supera Valentini e si invola verso la porta, incrociandosi con Sartiani in uscita: per il direttore di gara è penalty.

Dagli undici metri, però, l’estremo difensore locale si riscatta ribattendo la conclusione di Riccardo Ferriero. Di fatto è l’unica vera velleità offensiva dei bolognesi, che anzi rischiano di subire la quarta rete: al minuto 83 Abiba è sfortunato nella deviazione sottomisura sul cross di Senese e colpisce la traversa, mentre a 1’ dal novantesimo Senese sfiora il gol da cineteca: partenza da sinistra saltando tre uomini e conclusione troppo strozzata che termina la propria corsa vicina al primo palo.