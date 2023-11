Termina con una vittoria nello scontro diretto con il CUS Ferrara il girone di andata della Sporting Valsanterno che si laurea campione d’inverno nel campionato di calcio a 5 serie D girone A

Chiusura in bellezza del girone di andata per la Sporting Valsanterno nel campionato di serie D. Arriva infatti una netta vittoria per 4-1 nello scontro diretto con il CUS Ferrara che inseguiva ad una sola lunghezza di distanza.

Ma andiamo con la cronaca. Inizio di match contratto, poi la Sporting prende l’iniziativa e passa in vantaggio già al 5’ con Saponaro. Gli ospiti paiono in difficoltà e lasciano ampi spazi di manovra ai valligiani che gestiscono il pallone con qualità e trovano il raddoppio già al 11’ con Sarti. Un paio di spunti per gli ospiti che non creano grattacapi a Palestro, mentre dall’altra un ottimo Mazzanti respinge i tentativi dei padroni di casa. Il portiere ospite non può nulla però al 25’ su Melandri che cala il tris per la Sporting, con le due squadre che vanno al riposo sul 3-0.

Nella ripresa non cambia molto il copione, gli ospiti scelgono di non pressare i valligiani che possono gestire il pallone. Al 37’ arriva anche il quarto gol ad opera ancora di Melandri che firma la sua personale doppietta. Arrivano altre occasioni per i padroni di casa che vengono però sempre ottimamente fermate dal CUS, che trova il gol del 4-1 al 58’ con Carravieri, dopo che Romagnoli aveva sfiorato il primo gol in maglia Sporting poco prima.

Non c’è più nulla da segnalare fino al fischio finale, con la partita che termina così per 4-1. Ora il campionato si fermerà fino al 2024, nei prossimi due weekend andrà in scena la fase eliminatoria della coppa Emilia.