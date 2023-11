La corsa si è svolta presso lo stadio comunale “Romeo Galli” e ha visto la partecipazione di oltre 550 ragazzi e ragazze

Grande successo per la fase Comunale di Corsa Campestre per gli Istituti Secondari di I e II grado dell’Imolese. Svoltasi presso lo stadio comunale “Romeo Galli”, con percorsi disegnati all’interno del campo Antistadio, ha visto in totale la partecipazione di oltre 550 ragazzi e ragazze.

L’iniziativa è stata organizzata dall’Ufficio Sport del Comune di Imola con la collaborazione dell’Atletica Imola Sacmi AVIS, del gruppo Giudici e Cronometristi della federazione di Atletica e del Servizio Scuole per i trasporti scolastici degli Istituti Comprensivi.

La partecipazione è stata elevatissima: hanno aderito tutti gli Istituti Comprensivi e l’Istituto Paritario S. Giovanni Bosco (ad eccezione dell’IC1, causa altri impegni scolastici programmati) e tutti gli Istituti superiori. Inoltre, anche quest’anno si è caratterizzata la forte partecipazione dei ragazzi diversamente abili: i ragazzi hanno corso insieme ai propri compagni di scuola e a tutti gli altri partecipanti e sono stati premiati, ognuno nella propria categoria.

Complessivamente si sono svolte 10 gare, 6 per le Scuole Secondarie di I grado – una per ogni anno di nascita e divise tra maschi e femmine – e 4 per le Scuole Secondarie di II grado: gli Allievi, corrispondenti alle classi 1a, 2a e 3a, e gli Juniores, corrispondenti alle 4e e alle 5e, anch’esse separate tra maschi e femmine.

La corsa è stata divisa in due fasi. La prima era riservata ai ragazzi e alle ragazze delle Scuole Secondarie di I grado, che ha visto la partecipazione di quasi tutti gli Istituti Comprensivi e dell’Istituto Paritario S. Giovanni Bosco, per un totale di circa 250 ragazzi.

Questi i vincitori e le vincitrici:

Categoria Ragazze anno 2012 (prima media):

1^: Dal Fiume Agata (I.C. 7 – Orsini)

2^: Amadei Bianca (I.C. 4 – Valsalva)

3^: Rubino Frida (I.C. 5 – Sante Zennaro)

Categoria Ragazzi anno 2012 (prima media):

1^: Beccari Achille (I.C. 6 – Andrea Costa)

2^: Auyapong Andrea (I.C. 5 – Sante Zennaro)

3^: Cellini Federico (I.C. 4 Valsalva)

Categoria Cadette anno 2011 (seconda media):

1^: Castagnari Margherita (I.C. 2 – Innocenzo)

2^: Ravanetti Arianna (I.C. 6 – Andrea Costa)

3^: Casadio Gioia (I.C. 6 – Andrea Costa)

Categoria Cadetti anno 2011 (seconda media):

1^: Raspadori Leonardo (I.C. 6 – Andrea Costa)

2^: Leonardi Lorenzo (I.C. 4 – Valsalva)

3^: Casadio Yago (I.C. 6 – Andrea Costa)

Categoria Cadette anno 2010 (terza media):

1^: Fabbri Viola (I.C. 4 – Valsalva)

2^: Alberani Ilaria (S.G. Bosco)

3^: Kozicka Anastasia (I.C. 7 – Orsini)

Categoria Cadetti anno 2010 (terza media):

1^: Kenehirim Filippo (I.C. 6 – Andrea Costa)

2^: Frascari Davide (I.C. 6 – Andrea Costa)

3^: Bassi Filippo (I.C. 5 – Sante Zennaro)

La seconda fase è stata riservata ai ragazzi e ragazze delle Scuole Secondarie di II grado, che ha visto la partecipazione di tutti gli Istituti, per un totale di più di 300 ragazzi e ragazze.

Questi i vincitori e le vincitrici:

Allieve Femminile (prima, seconda e terza – anni 2009 – 2008 – 2007):

1^: Mengozzi Letizia (Polo Liceale)

2^: Martelli Giada (Scarabelli-Ghini)

3^: Palmonari Beatrice (Polo Liceale)

Juniores Femminile (quarta e quinta – anni 2006 – 2005):

1^: Mongardi Eleonora (Alberghetti)

2^: Stanziani Emma (Polo Liceale)

3^: Plazzi Serena (Scarabelli-Ghini)

Allievi Maschili (prima, seconda e terza – anni 2009 – 2008 – 2007):

1^: Panzavolta Pietro (Scarabelli-Ghini)

2^: Rinaldi Alessio (Scarabelli-Ghini)

3^: Ghiselli Lorenzo (Polo Liceale)

Juniores Maschile (quarta e quinta – anni 2006 – 2005):

1^: Ferlini Pietro (Polo Liceale)

2^: Pelliconi Dario (Polo Liceale)

3^: Cenni Mirko (Polo Liceale)

Infine, l’Associazione Veterani dello Sport ha premiato i due Istituti secondari, uno di I grado e uno di II grado, che hanno ottenuto il miglior risultato nelle gare svolte: si tratta dell’I.C 6 “Andrea Costa” per le Secondarie di I grado e del Polo Liceale per le Secondarie di II grado.