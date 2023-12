La doppietta di Bali e la singola marcatura di Simone portano i valligiani al terzo successo consecutivo, consolidando la posizione in zona playoff

Terzo successo di fila, cleen sheet (per la terza gara consecutiva) e derby vinto. La Valsanterno batte il Fontanelice in una sfida tra “cugini” che torna 8 stagioni dopo l’ultima volta: allora era Seconda Categoria, oggi la disputa è due serie più in alto. Il 3-0 finale legittima il predominio valligiano contro una formazione biancazzurra (sostenuta da un numeroso e rumoroso gruppo di tifosi) che regge bene un tempo, crollando alla distanza.

I due portieri sono i grandi protagonisti in avvio: al 2’ è monumentale Sartiani sulla conclusione a botta sicura del fontanese Matteo Gatti, sul fronte opposto al 4’ la smanacciata di Maniglio sulla conclusione a botta sicura di Bali salva un risultato che, però, si sblocca dopo solo altri 3 minuti: lo stesso Bali riceve sulla sinistra, si accentra e colpisce con una conclusione a giro imparabile per il pur fisicamente dotato portiere ospite (1-0). La partita fatica ad accendersi e sono le individualità a cercare di imprimere il segno sulla gara: Luca Gatti al 30’ costringe Sartiani alla respinta di pugno su una conclusione centrale, mentre ancora Bali al 36’ trova i piedi di Maniglio sulla sua conclusione di punta.

Nel secondo tempo al primo affondo arriva il raddoppio valligiano: al 55’ contropiede azionato sulla sinistra, Tonini passa al centro dove Strazzari nel tentativo di intervenire in scivolata finisce per servire Simone tutto solo sul secondo palo per la più semplice delle reti (2-0).

Il Fontanelice rischia il tracollo ed è Maniglio al 64’ a salvare ancora di piede sulla conclusione potente di Tonini, mentre cinque minuti più tardi Gallinucci colpisce la traversa su un calcio di punizione da lontano. Gli ospiti tornano a fare capolino in avanti solo al 75’ con la conclusione centrale di Matteo Gatti, mentre al minuto 80 Thomas Ragazzini manda alto nel tentativo al volo su un cross da destra.

A dirimere definitivamente la contesa ci pensa ancora Bali: minuto 84, l’attaccante di origini albanesi salta Strazzari e Maniglio, che però lo stende in scivolata. Dal dischetto il numero 11 di casa mette a segno il quattordicesimo sigillo stagionale (3-0) che di fatto frena ogni velleità delle due formazioni, con il match che si avvia alla fine senza ulteriori sussulti.