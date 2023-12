Comincia con una vittoria il cammino in coppa Emilia per la Sporting Valsanterno che batte di misura il Santarcangelo

Va in archivio con un successo contro il Santarcangelo la prima giornata di Coppa Emilia.

La Sporting ospita al Casale Tennis Club i riminesi, che li inseguono anche in campionato. A passare in vantaggio sono i valligiani con Vivoli che al 8’ devia in porta una punizione di Sarti trovando il gol del 1-0. Il Santarcangelo non molla e pareggia subito con Nasroallah che sfrutta al meglio un errato disimpegno difensivo. Le squadre si affrontano a viso aperto ma nel primo tempo non arrivano altre marcature.

Decisamente più emozionante la ripresa, con gli ospiti che si portano in vantaggio con Giacalone al 36’. La Sporting però reagisce e la ribalta nuovamente trascinata da Gavanelli che insacca prima il bel gol del 2-2 e serve poi a Sarti la palla del 3-2 al 45’.

Passano solo due minuti e il Santarcangelo pareggia nuovamente con un gran gol di Gobbi dalla distanza, a dimostrazione che la partita è aperta ed equilibrata.

A decidere la sfida in favore della Sporting ci pensa così ancora Gavanelli che trova il gol del definitivo 4-3 a cinque minuti dal termine. Nel finale l’assalto ospite a caccia del pari viene ottimamente respinto dalla difesa valligiana e da un attento Boustial.

Sabato prossimo secondo ed ultimo incontro del girone in casa del Mezzano, in caso di vittoria sarà matematico il passaggio al turno successivo.