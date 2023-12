Sconfitta casalinga per le Valsanterno Futsal Girls che cedono per 2-0 in casa contro il Derby Castrocaro

Partita che si preannuncia complicata ancora prima del via per le numerose assenze che costringono le ragazze a giocare senza cambi. Le valligiane scendono però in campo senza timore e nel primo tempo, pur non riuscendo a creare occasioni, si difendono ordinatamente impedendo alle ospiti di segnare, grazie anche alle parate di una sempre piu decisiva Lea Schiavone in porta.

Nel secondo tempo la Valsanterno prova a vincerla e scende in campo con grande determinazione, mettendo più volte in difficoltà il portiere ospite che deve superarsi in più occasioni per mantenere la porta inviolata. La sfortuna però ci mette lo zampino in occasione del vantaggio forlivese, che arriva con uno sfortunato autogol di Stefi Conti che nel tentativo di deviare una conclusione mette la palla alle spalle del proprio portiere.

Nonostante lo svantaggio e le energie che, giocoforza, calano, le nostre ragazze reagiscono comunque alla grande creando più di un pericolo al Castrocaro ma trovando di fronte a sé un portiere in giornata di grazia. A 4’ dal termine le ospiti piazzano il colpo del ko, trovando il gol del 2-0 dalla distanza.

C’è ancora tempo per una occasione per la Valsanterno, ma non arriva nemmeno il meritato gol della bandiera. Finisce così 0-2, prossimo appuntamento martedì in casa del Fratta Terme.