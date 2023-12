Sconfitta a dir poco rocambolesca nell’anticipo del sabato con la Stella Azzurra che espugna il comunale di Casalfiumanese per 3-2.

Inizio di gara che sorride subito ai valligiani, che passano in vantaggio già al 7’ con Ricci Petitoni che dai 20 metri pesca l’angolino basso segnando il gol del 1-0. Nel corso del primo tempo almeno un altro paio di occasioni per raddoppiare non sfruttate dalla Sporting, la più clamorosa con Columbu che spara alto da due passi dopo una bella incursione in area.

Nella ripresa gli ospiti scendono in campo con grande convinzione e ribaltano il match in dieci minuti, con la Sporting che vive la sua personale Istanbul. La Stella Azzurra segna 3 gol prima con Nourabi di testa da calcio d’angolo, poi con Casolini su rigore (dubbia posizione di fuorigioco non segnalata) e infine con Stanziani sugli sviluppi di un angolo nato da un pasticcio difensivo dei padroni di casa.

Al 58’ la partita si riapre con il calcio di rigore trasformato da Dalmonte che sigla il 2-3. La Sporting è troppo confusionaria nella reazione e non riesce a rendersi pericolosa, difatti sono gli ospiti ad andare vicini al gol del 4-2 senza però trovarlo.

Il risultato quindi non cambia più e la Stella Azzurra vince per 3-2. Il girone di andata termina così con una sconfitta, ora la sosta natalizia fino al 21 Gennaio.