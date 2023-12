La gara di podismo si svolgerà nel centro storico di Bologna

Torna la corsa cittadina di 5 Km che si svolgerà nel centro storico di Bologna, domenica 3 Marzo 2024, durante la terza edizione della Bologna Marathon.

Il gruppo Tecnocasa anche quest’anno colorerà di verde questo gioioso appuntamento sportivo patrocinato dal CSI, Comitato Provinciale Bologna che porterà i partecipanti lungo un affascinante labirinto di strade medievali, piazze vivaci e architetture che riflettono secoli di storia e cultura.

Non solo una corsa aperta a tutti, ma anche l’occasione di camminare o correre per sostenere una buona causa grazie al progetto di solidarietà sviluppato in collaborazione con Confcommercio Ascom Bologna e con il sostegno di Banca di Bologna.

Il programma charity della Bologna Marathon 2024, sarà infatti inserito nella Tecnocasa Bologna CityRun e chiunque avrà la possibilità di aderire alla Run5000 – la grande squadra del Terzo Settore che coinvolge ben 15 Enti che instancabilmente si dedicano a chi ha più bisogno: Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro Ets – Comitato Emilia-Romagna, FANEP odv, FACE FOUNDATION ITALIA Ets, Aias Bologna Onlus, Ageop Ricerca odv, Fondazione Policlinico Sant’Orsola ONLUS, Fondazione ANT ITALIA Onlus, Susan G. Komen Italia Aps – Comitato Regionale Emilia Romagna, AIL BOLOGNA, LOTO odv, l’Aliante, Associazione Metropolitana LILT BOLOGNA, Fondazione Opera dell’Immacolata Onlus, Angsa bologna ets aps e Provincia S. Antonio dei Frati Minori.

Al momento dell’iscrizione basterà indicare l’ente che si vuole sostenere e, oltre al pacco gara previsto per la Tecnocasa City Run, verrà consegnata la maglia del grande team del Terzo Settore che porterà tutti i partecipanti oltre il traguardo della solidarietà.

“Correre insieme per un futuro solidale. È questo il cuore pulsante della #Run5000, la maratona di beneficenza promossa dalla federazione del Terzo settore associati Confcommercio Ascom Bologna. Attraverso ogni passo, ogni chilometro percorso, siamo chiamati a fare la differenza nelle vite di coloro che hanno bisogno – commenta Valentino Di Pisa, vicepresidente Confcommercio Ascom Bologna –. Questa maratona non è solo una corsa, ma un atto di generosità, un gesto che unisce tutti noi che partecipiamo nel nome della solidarietà. Sosteniamo insieme la causa, facciamo la nostra parte e lasciamo che ogni passo sia un inno all’aiuto reciproco e all’amore per il prossimo”.

“La #Run5000 si presenta come un percorso di solidarietà unico nel suo genere, ideato con passione e dedizione da tutti gli enti del Terzo settore Confcommercio Ascom Bologna, grazie al supporto di Confcommercio Ascom Bologna e Bologna Marathon. Sono molto orgoglioso del grande risultato che come Federazione abbiamo conseguito e cioè coinvolgere quindici eccellenze del Terzo Settore sotto la stessa manifestazione benefica – spiega Nicola Turrini, Presidente Federazione Terzo settore Confcommercio Ascom Bologna –. La #Run5000 rappresenta anche un’opportunità per la comunità di dimostrare la sua generosità e la sua vicinanza a chi ha più bisogno. Attraverso la determinazione, rendiamo ogni chilometro un gesto d’amore, un contributo tangibile verso la costruzione di un mondo più solidale”.

“E’ motivo di grande soddisfazione per Bologna Marathon che la Tecnocasa CityRun possa essere anche quest’anno palcoscenico della RUN5000. — aggiunge Teresa Lopilato, Presidente di Bologna Sport Marathon — Questa importante sinergia fra corsa, promozione della salute ed impegno nella solidarietà rende la maratona della nostra città, oltre che un grande evento sportivo, un momento estremamente significativo per il bene della nostra comunità”.

“Per il secondo anno saremo accanto alla Run5000 – dice Alberto Ferrari, Direttore Generale di Banca di Bologna –, iniziativa che supporta il prezioso lavoro di numerosi enti del terzo settore con cui già collaboriamo. Si tratta di un’importante occasione dove si uniscono le forze di tutti, con l’obiettivo comune della solidarietà”.



I pettorali per la Tecnocasa Bologna City Run, che partirà alle 10:15 da Via Rizzoli, sono disponibili online su www.bolognamarathon.run , con possibilità di aderire al Team del Terzo Settore RUN5000.

A partire da metà Dicembre sarà possibile iscriversi anche nella rete delle agenzie di Tecnocasa di Bologna e provincia.

Il limite massimo di partecipanti è fissato a 3.000.