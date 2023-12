Sara Dinoi e Francesca Pavolettoni hanno conquistato il podio nel pattinaggio artistico a rotelle

Due giovani atlete di Castel San Pietro Terme, che pattinano per la società Magic Roller di Ozzano, hanno partecipato ai recenti Campionati mondiali di pattinaggio artistico a rotelle, portando a casa una medaglia d’argento e una medaglia d’oro.

Francesca Pavolettoni, residente ad Osteria Grande, si è recata in Colombia dal 27 al 30 settembre 2023 per disputare il campionato mondiale per la specialità Gruppi sincronizzati, vincendo la medaglia d’argento, mentre Sara Dinoi, di Castel San Pietro Terme, ha vinto la medaglia d’oro nella specialità degli obbligatori al campionato mondiale che si è disputato dal 20 al 22 ottobre 2023 a Friburgo in Germania.

Inoltre la stessa Sara, una settimana dopo, e cioè dal 30 ottobre al 4 novembre 2023, si è recata a Pola in Croazia per disputare la Coppa Europa nella specialità Solo Dance, vincendo anche quest’ultima competizione.