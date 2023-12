Goleada della Sporting Valsanterno nella seconda giornata della Coppa serie D, con la vittoria per 10-3 sul Mezzano i ragazzi di mister Padovani accedono ai quarti

Partita senza dubbio piena di emozioni quella andata in scena sabato scorso a Glorie di Bagnacavallo, dove la Sporting era ospite del Mezzano nella seconda giornata di coppa Emilia.

Ai ragazzi di mister Padovani serviva una vittoria per garantirsi il passaggio del turno senza dover attendere l’esito dell’ultima giornata, e così è stato. Ma andiamo con la cronaca: gli ospiti prendono da subito in mano il pallino del gioco e passano al 6’ con un assolo di Gavanelli. Il raddoppio al 13’ di Saponaro con uno splendido gol dalla distanza pare il preludio ad un pomeriggio tranquillo, ma così non sarà. Nel giro di un minuto infatti, tra il 20’ e il 21’, i mai domi giovani granata guidati dall’esperienza di capitan Putti rimontano sul 2-2 sfruttando al massimo le sbavature della Sporting. Al 28’ però ci pensa Marchetti a ristabilire il vantaggio valligiano e si va al riposo sul 2-3.

Nella ripresa è tutta un’altra musica: la Sporting non concede spazi ai padroni di casa e spinge forte sull’acceleratore, prendendo ben presto il largo. Sarti segna subito, poi bomber Melandri si rende protagonista con una tripletta. Partecipano alla goleada anche Gavanelli (doppietta per lui), Vivoli e Daghia, al primo centro in maglia Sporting. Nel mezzo il terzo gol del Mezzano che alleggerisce un po’ il passivo finale che recita comunque un pesante 10-3 in favore della Sporting.

Ora lunga pausa invernale, con i ragazzi già certi del passaggio del turno. Le competizioni riprenderanno a fine gennaio.