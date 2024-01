Sconfitta casalinga della Sporting contro la forte formazione del Città di Rubicone che espugna il Casale Tennis Club

Niente da fare per le Valsanterno Futsal Girls che cominciano il 2024 come lo avevano finito, con una sconfitta.

Al Casale Tennis Club arriva il Città di Rubicone, terza forza del campionato. La qualità delle romagnole viene subito fuori con il doppio vantaggio nei primi minuti. Le ragazze valligiane, ancora rimaneggiate sopratutto tra i pali, si difendono con grinta ma faticano a costruire azioni pericolose.

Al contrario il Rubicone crea e finalizza trovando altre tre reti che chiudono il primo tempo sullo 0-5.

Nella ripresa le nostre ragazze cercano una reazione e creano qualche grattacapo alla difesa neroverde che gestisce però al meglio ogni situazione. In difesa invece qualche problema in più per la Valsanterno che fatica contro la qualità messa in campo dal Rubicone che segna ancora capitalizzando tutte le occasioni possibili, chiudendo la partita con il finale di 0-11.

Martedì prossimo prima giornata del girone di ritorno, al Casale Tennis Club arriva il Deportivo Redentore battuto all’andata per 1-0.