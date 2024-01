Appuntamento sabato 2 Marzo alle ore 11 con la prima edizione dell’evento podistico dedicato ai più piccoli

La terza edizione della Bologna Marathon sarà anche la prima per la Tigotà Kids Marathon, un appuntamento speciale dedicato ai bambini, dai 4 ai 10 anni.

Sabato 2 Marzo alle 11 i più piccoli potranno infatti indossare gli abiti da runner e vivere l’emozione di una divertente corsa ludico motoria nella splendida Piazza Maggiore, dove Domenica taglieranno il traguardo i “grandi”.

Il percorso della maratona simbolica, dedicata alla fascia di età 7-10 anni, sarà di 420,195 mt, mentre i partecipanti dai 4 ai 6 anni correranno una mezza di 210 mt!

L’evento, patrocinato dal Comune di Bologna e dal CSI, Comitato Provinciale Bologna, è un’importante occasione per far vivere ai bambini una giornata dedicata al movimento e per promuovere la corsa, e lo sport in generale, come attività che aiuta a stare meglio, a stare insieme, a vivere all’aria aperta riscoprendo natura e cultura.

Gli iscritti riceveranno un pacco gara, con fantastici gadget del name sponsor TIGOTÀ e di LOACKER, la maglia ufficiale dell’evento by JOMA e persino una medaglia da “finisher” e un mini ristoro finale.

Questa giornata di festa e di corsa sarà resa ancora più divertente dai pupazzi di LUNA FARM presenti come mascotte dell’iniziativa.

Le iscrizioni, per un numero limitato di partecipanti, sono aperte online e in tutti i punti vendita Tigotà di Bologna e provincia.

La Tigotà Kids Marathon sarà uno dei numerosi appuntamenti di questa 3 giorni della Bologna Marathon in Piazza Maggiore, cuore pulsante dell’evento e della città. Aperte fino al 28 Febbraio le iscrizioni per la Maratona, con i suoi 42,195 Km, la 30 Km dei Portici e la XX edizione della Unipol Move RUN TUNE UP di 21 Km.

In calendario anche la Tecnocasa Bologna City Run di 5 Km, corsa ludico motoria aperta a tutti.