Pronto riscatto per la Sporting Valsanterno che torna a vincere nel match casalingo contro il Mezzano, rimontando nella ripresa l’iniziale svantaggio

Primo impegno casalingo del 2024 che sorride ai ragazzi di mister Padovani che ritrovano i tre punti nel match con il Mezzano Futsal.

I padroni di casa partono forte cercando di imporre il gioco, ma manca un po’ di precisione in fase offensiva. Le occasioni non mancano per la Sporting che sbatte però su una ottima e coriacea difesa ravennate, trascinata da un Forte protagonista assoluto tra i pali con parate decisive. Il Mezzano non sta a guardare e crea qualche grattacapo alla porta difesa da Boustial, colpendo una traversa e trovando il gol del vantaggio al minuto 30’ con Simone Veroli.

Il primo tempo si chiude così con gli ospiti in vantaggio per 1-0. Nell’intervallo arriva la scossa per i padroni di casa, che trascinati da un ispirato Marchetti ribaltano la partita nei primi 4’ del secondo tempo con Gavanelli e un eurogol proprio del numero sette.

La Sporting prende in mano la partita non rischiando più nulla e incrementa il proprio vantaggio ancora con la coppia Gavanelli-Marchetti che segnano un’altra rete a testa sigillando il risultato. Nel finale c’è gloria anche per Daghia che segna con caparbietà il gol del definitivo 5-1.

Prossima settimana turno di riposo: i ragazzi torneranno in campo solo venerdì 9 febbraio quando ospiteranno il Lepida San Lazzaro.