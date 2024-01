Tornano i tre punti per la formazione di mister Giovannini che espugna il campo del Saragozza per 3-2

Trasferta da tre punti per la Sporting Valsanterno che torna da Bologna con il bottino pieno dopo la vittoria per 3-2 con il Saragozza.

Prime schermaglie con un paio di occasioni per parte, il Saragozza va vicino al vantaggio al 16’ ma a segnare è la Sporting al 17’ con Max Giovannini, perfetto su punizione dal limite ad aggirare la barriera. La gioia valligiana dura solo 5’, infatti al 22’ arriva il pari del Saragozza con Passa di testa. Al 29’ ancora Saragozza vicino al vantaggio sugli sviluppi di un angolo, ma a passare è ancora la Sporting con Trabelsi al 40’ che sfrutta un recupero palla di Lakrim e deposita in rete. Due minuti dopo occasione anche per Carbone che si vede respingere il tiro del possible 1-3.

Nella ripresa i padroni di casa cercano con insistenza il pari, serve un miracolo di Rensi e l’aiuto della traversa per evitare ai valligiani di subire il gol del pari. Il Saragozza però insiste e trova il 2-2 al 66’ con Rovesti. Al 81’ l’episodio che decide il match: Heddate da lontanissimo calcia verso la porta cercando forse un cross che invece termina in rete alle spalle di Bratta per il gol del 3-2 in favore della Sporting che decide il match.

Non succede più nulla e la formazione valligiana porta a casa un successo fondamentale. Domenica prossima si torna tra le mura amiche dove arriverà l’Ozzanese.