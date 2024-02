Vittoria convincente per la formazione di mister Giovannini che con un gol per tempo regola la pratica Ozzanese

Vittoria convincente dei ragazzi di mister Giovannini che hanno la meglio per 2-0 nel match interno con la Ozzanese in una partita mai in discussione.

Inizio guardingo da entrambe le parti, poi al 16’ la sblocca la Sporting: conclusione dalla distanza di Piancastelli, respinta del portiere e Carbone è il più lesto a concludere a rete per il gol del 1-0. I valligiani tengono in mano il pallino del gioco, la Ozzanese non riesce a rendersi pericolosa dalle parti di Rensi ma la Sporting, pur creando alcune occasioni , non trova la zampata vincente per il raddoppio prima dell’intervallo.

Dopo la pausa sono gli ospiti a rientrare con più voglia e spingono per il pari, mettendo i brividi alla Sporting in un paio di occasioni. I padroni di casa mettono in ghiaccio il match al 65’: altra conclusione di Piancastelli dalla distanza respinta dal portiere sui piedi di Davide Columbu che appena entrato non può sbagliare e segna il 2-0. Da qui alla fine è un monologo Sporting alla caccia del 3-0 con diverse occasioni in contropiede in particolare con Carbone e Columbu Davide che si presentano a tu per tu col portiere ma con mira imprecisa. All’ultimo minuto si segnala anche un palo colpito da Ricci Petitoni nel tentativo di deviare un cross basso di Mongardi.

Prossima settimana anticipo del sabato sul campo della Murri, seconda in classifica.