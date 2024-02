Il 2003 Castagnini e il 2005 Abiba confezionano la vittoria nel derby contro la formazione di Martini, ricca di ex di turno. Ottavo successo di fila tra le mura amiche

Perfetta in casa… perfettibile in trasferta. Il cammino casalingo del girone di ritorno sorride alla Valsanterno, giunta all’ottavo successo consecutivo tra le mura amiche, terzo in tre gare dopo il giro di boa. Vittoria, quella contro l’Antonio Placci Bubano, che riscatta lo scivolone esterno contro l’Atletico Castenaso di sette giorni fa e rilancia le ambizioni valligiane, consolidando il terzo posto in classifica alle spalle di Osteria Grande e Solarolo.

La disputa contro i numerosi ex di turno (Borini, Gentilini, Tumolo, Gurioli e Ramoz) si apre con i migliori auspici per i padroni di casa. Dopo appena 3 minuti, infatti, Castagnini segna il suo primo gol con la maglia della Valsanterno ribadendo in rete in mischia sugli sviluppi di un calcio di punizione (1-0). Al 13’ Bali fa tremare la traversa con un potente destro da 30 metri, mentre al 22’ è Geraci in uscita a frenare le velleità realizzative del numero 11. Il completo controllo della gara dei padroni di casa vacilla al 32’, quando Ghini vince il duello fisico con Valentini ed entra in area palla al piede, trovando i piedi di Sartiani sulla sua strada.

Copione similare al primo tempo anche nella seconda ripresa, con Geraci che al 48’ blocca la conclusione centrale di Bali mentre al 51’ deve stendersi alla sua sinistra sul tentativo di Senese. A metà ripresa il Placci Bubano torna a farsi vedere: Fagnocchi colpisce centralmente di testa al 57’, ben più pericoloso Tumolo al 64’ con una conclusione alta di poco. Valsanterno vicina al raddoppio al minuto 78: Bali centra nuovamente la traversa dalla distanza, sulla ribattuta Pirazzoli colpisce di testa e trova ancora una volta il montante alto. È il preludio al raddoppio che arriva 180 secondi dopo: Pirazzoli recupera palla sul lato sinistro dell’area di rigore, entra al suo interno e crossa basso per l’accorrente Abiba, che di interno trova la seconda rete casalinga consecutiva (2-0), realizzazione che di fatto chiude il match.