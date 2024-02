Sport, tutto pronto per la Bologna Marathon

La terza edizione della manifestazione sportiva si svolgerà dal 1 al 3 marzo

Presso la sala Savonuzzi di Palazzo D’Accursio sono state svelate le medaglie per i “finisher” e tante altre novità della terza edizione della Bologna Marathon, in programma dal 1 al 3 Marzo 2024.

Sono intervenuti l’Assessora allo sport Roberta Li Calzi, la Presidente di Bologna Sport Marathon Teresa Lopilato, l’AD di Pelliconi Spa Marco Checchi e il Presidente di Fondazione Entroterre Claudio Borgianni.

Un evento di 3 giorni in Piazza Maggiore

La manifestazione, annoverata tra i Grandi Eventi della città di Bologna, prevede un villaggio aperto al pubblico e ai runner per l’intero weekend.

Piazza Maggiore, zona di partenza e arrivo delle gare in programma Domenica 3 Marzo, sarà il cuore pulsante di questa grande festa che inizierà nel pomeriggio di Venerdì 1, con l’arrivo dei primi atleti e atlete e con l’organizzazione di diversi appuntamenti collaterali, incontri, presentazioni e musica.

Palazzo D’Accursio e la splendida Sala Ercole, accoglieranno le migliaia di runner iscritti, per la consegna dei pettorali e dei kit gara, mentre le aree espositive, aperte al pubblico, si svilupperanno tra Piazza del Nettuno e Piazza Maggiore, con più di trenta espositori, partner e un punto ristoro, dove poter acquistare panini con la miglior mortadella di Bologna e degustare ottime birre.

Si corre domenica ma non solo

Le gare competitive Fidal in programma Domenica 3 sono la UnipolMove Run Tune Up, storica mezza maratona giunta all’edizione XX, con partenza da via Indipendenza alle 8:45, la 30 km dei Portici e la Bologna Marathon, con partenza alle 9:15.

Lo stesso giorno, con partenza alle 10:15, si correrà la Tecnocasa Bologna City Run, non competitivacon un percorso di 5 Km attraverso il centro storico della città.

Si potrà partecipare alla City Run anche aderendo al programma charity RUN5000, realizzato grazie al sostegno di Banca di Bologna, dando così il proprio contributo ai progetti di uno dei 16 enti benefici del Terzo Settore coinvolti.

Ma non si correrà solo domenica!

Sabato 2 Marzo, oltre ad un ultimo allenamento collettivo con Federico Accorsi, trainer del Team Unipol, è in programma la prima Tigotà Kids Marathon, un appuntamento dedicato a bambine e bambini dai 4 ai 10 anni, che potranno indossare gli abiti da runner e vivere l’emozione di una divertente corsa ludico motoria nella splendida Piazza Maggiore, dove domenica taglieranno il traguardo i “grandi”.

Un sabato di festa reso ancora più divertente dagli speciali allenamenti di Celilia TataFitness, da giochi e attività di intelligenza emotiva con Six Seconds, dall’animazione dei pupazzi di Luna Farm, presenti come mascotte dell’iniziativa, dalla musica di Radio Bruno e da altri momenti di intrattenimento.

Le iscrizioni online sono aperte fino al 21 Febbraio per le 3 gare competitive di 21, 30 e 42 Km, mentre per la 5km non competitiva e per la Kids Marathon chiuderanno il 28 Febbraio.