Oggi allo stadio Dall’Ara per il campionato di serie A è in programma la partita Bologna-Fiorentina. L’incontro inizierà alle 19.

Si ricorda che sono previste limitazioni alla circolazione e alla sosta nella rete stradale in prossimità dello stadio “Renato dall’Ara” durante le partite di calcio. I consueti divieti di transito e sosta scattano 2 ore prima del fischio d’inizio della partita e da mezz’ora prima della sua conclusione fino a 2 ore dopo il termine.

Per raggiungere lo Stadio con mezzi pubblici è possibile utilizzare le linee bus 14, 20 e 21 o la linea 77 (con interscambio in Stazione e Parcheggio Tanari).

Si ricorda di prestare attenzione alle chiusure al traffico e di rispettare i divieti di sosta presenti.

Nelle giornate della partita vige il divieto di accesso veicolare all’interno del perimetro costituito dalle seguenti vie: Irma Bandiera, Montefiorino, Tolmino, Gandhi, rotonda Romagnoli, Saragat, della Barca, Andrea Costa (da via della Barca a via Porrettana), via Porrettana, da 2 ore prima dell’incontro e da mezz’ora prima del termine dell’incontro a 2 ore dopo la fine.

Su alcune vie nella zona Stadio, da 3 o da 6 ore prima della partita fino ad un’ora dopo il termine, vige divieto di sosta con rimozione forzata. Qui l’elenco completo.

La sosta è invece consentita in deroga al divieto (da 3 ore e 30 minuti prima dell’incontro a 30 minuti dopo il termine dell’incontro) sul margine destro di entrambi i sensi di marcia della carreggiata in: viale M. K. Gandhi, via Tolmino, via P. Nenni, via G. Saragat, via P. Togliatti, via Tadolini, via Sanzio, via Cassini, fatte salve le fermate bus e gli accessi a proprietà private. Non è invece consentito il parcheggio lungo le rotatorie.