Appuntamento l’11 marzo con la 28^ edizione della manifestazione

C’è tempo fino alle ore 12 di mercoledì 6 marzo per iscriversi a Sprinta con l’Avis, giunta quest’anno alla 28ma edizione. Le richieste dovranno pervenire al Servizio Sport del Comune di Imola. L’appuntamento è per lunedì 11 marzo, con data di riserva in caso di maltempo mercoledì 13 marzo allo Stadio Comunale Romeo Galli di Imola.

L’iniziativa organizzata dall’Assessorato allo Sport del Comune di Imola in collaborazione con la Polisportiva Avis di Imola, consiste in una gara con partenza ai 60 mt. e cronometraggio elettronico sui 50 mt. lanciati ed è rivolta agli alunni delle Scuole Secondarie di 1° grado, suddivisa in 6 categorie per alunni e alunne nate nel 2010, 2011 e 2012. E’ consentita la partecipazione di un numero massimo di 8 alunni per ogni categoria.

I vincitori, primi tre classificati di ogni categoria, potranno fregiarsi del titolo di “ragazzo e ragazza più veloce di Imola” per l’anno scolastico in corso. Le premiazioni avverranno direttamente sul posto, al termine delle prove degli alunni di tutte le scuole partecipanti