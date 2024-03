Oltre 8mila atleti allo start di questa edizione della manifestazione sportiva

L’edizione dei record, la terza della Bologna Marathon dove i primati della corsa sono finalmente caduti. Un’edizione davvero riuscita, con oltre 8.000 atleti al via fra le varie prove, il 10% dei quali proveniente dall’estero, anche dagli antipodi con presenze addirittura da Taipei e Nuova Zelanda. Un contesto nel quale non sorprende quindi la vittoria di uno straniero, o meglio di un kenyano, uno dei favoriti della vigilia. Simon Kamau Njeri, portacolori del team austriaco Run2gether, ha fatto la differenza sulle strade felsinee andando a chiudere in 2h22’28” una prova letteralmente dominata. Lontano il secondo arrivato, Salvatore Franzese (Atl.Reggio) in 2h29’31”, terzo gradino del podio per Elia Generali (Atl.Castenaso Celtic Druid) in 2h29’54”. Quinta piazza per il campione uscente David Colgan (Atl.Castenaso Celtic Druid) a oltre 10 minuti dal vincitore (2h33’10”)…

Primato anche al femminile grazie all’ex tricolore di specialità Federica Moroni (Dinamo Sport), reduce dalla conquista del record italiano sui 100 km che si è aggiudicata la corsa in 2h49’46” davanti a Giorgia Venturi (Pod.Ozzanese/3h01’28”) e Stefania Simonelli (Team 42195/3h02’37”). Ben 1.290 gli atleti al traguardo.

Nella 30 Km dei Portici a spuntarla è stato Daniele Lanza (Sport Club Brescia) che in 1h47’57” ha prevalso per 49” su Roberto Zironda (Vicenza Marathon), terza posizione per Emanuele Maio (Asd Tosco-Romagnola) a 1’47”. A Federica Cicognani (Atl.Imola Sacmi) la prova femminile in 2h06’15”, seguita da Elena Neri (Pol.Rubiera) a 43” e Giorgia Bonci (Liferunner) a 2’25”.

Francesco Mariani dell’Atl.Il Colle è invece il vincitore della UnipolMove Run Tune Up, la mezza maratona giunta al suo ventennale. Mariani in 1h08’17” ha preceduto di 1’56” l’iberico Jon Presa Herranz (Alona-Mendi A.T.) e di 2’11” Emanuele Generali (Atl.Castenaso Celtic Druid). Fra le donne il successo va alla specialista Rosa Alfieri (Circolo Minerva) in 1h24’21” con 3’23” sull’ultramaratoneta Eleonora Rachele Corradini (Grottini Team Recanati) e 5’15” su Sara Nanni (Asd Francesco Francia).

Tra le migliaia di corridori partecipanti alla Tecnocasa Bologna City Run anche il sindaco della città Matteo Lepore: “Un’edizione che è stata un successo anche grazie ai tantissimi volontari e associazioni che hanno prestato la loro opera in una città per un giorno dedicata alla maratona”.

Con lui l’assessore allo sport Roberta Li Calzi, che ha portato a termine la mezza maratona. Con le scarpette da corsa anche un appassionato come Gianni Morandi, che ha dedicato la sua presenza a Lucio Dalla del quale oggi 4 marzo ricorrerebbe l’81° compleanno. Grande soddisfazione da parte della presidentessa del comitato organizzatore Teresa Lopilato: “Va in archivio un’edizione speciale della corsa dove abbiamo toccato il tetto massimo di adesioni con tanti stranieri che hanno visto la bellezza di Bologna in un contesto diverso dal solito”.