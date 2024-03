Doppia cifra di successi consecutivi per i valligiani tra le mura amiche: un arcigno Anzolavino è piegato dalla doppietta di Bali e dai gol di Simone e Tonini

Dieci vittorie di fila tra le mura amiche per la Valsanterno, autrice di un importante filotto di successi casalinghi dopo un inizio zoppicante. La decima, ottenuta nel turno infrasettimanale contro l’Anzolavino, è resa ancora più dolce dai risultati degli altri campi: nessuna delle più immediate concorrenti fa bottino pieno e i valligiani rafforzano il terzo posto in graduatoria.

Ottimo approccio alla gara per i padroni di casa: al 3’ Bali trova la ribattuta di Gagliardi sul tiro a botta sicura mentre al 12’ Castagnini in corsa non riesce a correggere in rete l’assist rasoterra di Simone, che comunque serve il passaggio vincente a un compagno meno di sessanta secondi dopo: cambio gioco millimetrico per Bali, che controlla, entra in area da sinistra e batte Gagliardi (1-0). Scaglione prova a ridestare gli ospiti al 15’ con un tiro potente che termina la propria corsa a lato, mentre Castagnini al 21’ fallisce l’occasione del raddoppio mandando alto da ottima posizione.

Nella ripresa l’Anzolavino limita le offensive valligiane e si dimostra avversario scomodo, al netto di una classifica deficitaria: Ezechia, al 63’, prova la soluzione dalla distanza senza centrare la porta. Tre minuti più tardi, però, la Valsanterno raddoppia: carambola che porta il pallone sui piedi di Simone, il quale si accentra e colpisce di sinistro alle spalle di Gagliardi (2-0).

L’Anzolavino non demorde e sulla successiva azione dimezza le distanze grazie al rigore trasformato da Prisco (2-1). Nati sfiora il 3-1 al 71’ con un tiro dai 20 metri che sfiora l’incrocio dei pali; doppio vantaggio che arriva al 77’ quando Tonini si avventa su un pallone vagante in area e batte Gagliardi con un tocco morbido (3-1). La festa valligiana può partire al 79’, quando Simone si lancia in area su un lancio lungo e con grande altruismo serve Bali a centro area per il colpo di tacco che contrassegna il successo finale e la rete numero 23 dell’attaccante di origini albanesi in campionato (4-1).