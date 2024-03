Il successo nel derby con il Sassoleone sconfitto per 5-1 vale la vittoria del campionato per la Sporting con un turno di anticipo

Arriva un successo per 5-1 nel derby casalingo con il Sassoleone che consegna alla squadra di mister Padovani il titolo di campioni con un turno di anticipo. Ad una gara dal termine è infatti matematicamente impossibile per le avversarie raggiungere i valligiani che al terzo anno centrano l’obiettivo della promozione.

La partita è sicuramente sentita in campo, con le due squadre che iniziano contratte. Gli ospiti, con ancora qualche possibilità di qualificarsi ai playoff, non vogliono cedere un metro e la Sporting appare inizialmente un po’ in tensione. A stappare il match ci pensa allora Collina con una conclusione dalla distanza al 6’. Il Sassoleone non sta a guardare e cerca il pari ma le occasioni sono respinte dalla difesa della Sporting che trova il raddoppio al 24’ quando la conclusione di Gavanelli viene deviata alle spalle del proprio portiere da un difensore ospite.

Ad inizio ripresa serve il gol di Pellini al 37’ a sciogliere definitivamente ogni dubbio. La partita è ormai saldamente nelle mani della Sporting che allunga con Gavanelli e ancora uno scatenato Pellini che sigla la doppietta personale. Al 58’ arriva il gol della bandiera per il Sassoleone con Beschi.

Non c’è però più tempo e al fischio finale può partire la festa per la Sporting che è matematicamente campione!!!!

Complimenti a tutti i ragazzi e allo staff per il grande obiettivo raggiunto con costanza e dedizione. Venerdì prossimo in programma l’ultima giornata di campionato a Ferrara dove saremo ospiti del CUS, poi si tornerà in campo per la coppa solamente a fine aprile.