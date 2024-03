Allo stadio anche il sindaco di Imola, Marco Panieri e gli insegnati delle varie scuole partecipanti

Si è svolta ieri mattina allo Stadio Comunale Romeo Galli di Imola la 28ma edizione di Sprinta con l’Avis organizzata dall’Assessorato allo Sport del Comune di Imola in collaborazione con la Polisportiva Avis di Imola e riservata agli alunni delle Scuole Secondarie di 1° grado.

“E’ stata una bella giornata di sole pieno e caldo – racconta Gianfranco Marabini, presidente della Polisportiva Avis di Imola – con il sottofondo delle auto che correvano nell’autodromo, bellissimo ed emozionante per la contentezza dei bambini e la grinta che hanno espresso per ogni loro prova, una prova che consisteva in una corsa a piedi cronometrata sui 50 metri lanciati, cioè partenza a 60 metri, dopo 10 metri partiva la rilevazione del tempo di avvio e al termine dei 50 metri è stato misurato il tempo di percorrenza, il più veloce in assoluto ha fermato il tempo in 5,95 secondi”.

Allo stadio anche il sindaco di Imola, Marco Panieri e gli insegnati delle varie scuole partecipanti.

Le classifiche:

Femmine 1 media

Giorgia Di Donato, Istituto Comprensivo 6, miglior tempo6.78

Maschi 1 media

Amedeo Berti, Istituto Comprensivo 6, miglior tempo 6.75

Femmine 2 media

Margherita Castagnari, Istituto Comprensivo 2, miglior tempo 6.56

Maschi 2 media

Raffaele Di Milia, scuola San Giovanni Bosco, miglior tempo 5.95

Femmine 3 media

Clarice Cantagalli, Istituto Comprensivo 2, miglior tempo 6.50

Maschi 3 media

Filippo Ken Ehirim, Istituto Comprensivo 6, miglior tempo 5.95

I vincitori, primi tre classificati di ogni categoria, possono fregiarsi del titolo di “ragazzo e ragazza più veloce di Imola” per l’anno scolastico in corso.