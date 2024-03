Finisce con un pareggio per 2-2 il campionato della Sporting Valsanterno già sicura del primo posto

Termina a Ferrara il cammino della Sporting Valsanterno in serie D con la squadra valligiana che affronta il CUS Ferrara con il titolo già in tasca. Bellissimo gesto dei padroni di casa all’ingresso in campo con il “pasillo de honor” a rendere omaggio ai nostri campioni: da parte di tutti noi un doveroso e gigantesco grazie per l’accoglienza.

Ma veniamo alla cronaca: la Sporting gioca chiaramente libera da pensieri di classifica ma non rinuncia a voler fare risultato, dall’altra parte il CUS non sta a guardare e cerca di alzare il ritmo per fare sua l’intera posta che significherebbe secondo posto per i ferraresi. Ne esce così un primo tempo equilibrato che viene sbloccato dai padroni di casa al 11’ con Pavan, bravo a capitalizzare una ripartenza veloce. La Sporting reagisce ma sbatte contro un ottimo Valvo tra i pali e subisce il raddoppio ad opera di Saletti al 27’ che manda le squadre al riposo sul 2-0 per il CUS.

Nella ripresa la Sporting esce con maggior determinazione per rimontare il passivo e crea qualche occasione in più fino al gol del 2-1 siglato da Pellini al 45’. La pressione valligiana cresce ma i ferraresi sono sempre temibili in contropiede, regge bene però il muro eretto da Sermasi all’esordio stagionale. A siglare il pari ci pensa allora Marchetti al 52’ con una bellissima conclusione al sette imparabile per l’ottimo Valvo. I minuti finali creano qualche brivido su entrambi i fronti ma nessuna delle due squadre riesce a trovare il guizzo giusto per far suoi i tre punti, con il match che termina quindi con il punteggio di 2-2.

Ora un lungo periodo di pausa da impegni ufficiali, si tornerà in campo solo a fine aprile per i quarti di coppa con il Libertas Argile Vigor Pieve.