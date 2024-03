Pareggio con rammarico con il San Donato che si difende alla grande e in nove contro undici porta a casa un prezioso pareggio

Finisce zero a zero il match tra Sporting Valsanterno e San Donato, con i padroni di casa che lasciano per strada due punti preziosi.

Inizio di partita a tinte valligiane, con la Sporting che si affaccia timidamente in area avversaria senza pungere troppo. Il San Donato si difende con ordine e il primo tempo scivola via senza troppe emozioni da ambo le parti.

Nella ripresa la prima occasione è per Breuil che calcia alto una punizione dal limite, ma al 59’ il San Donato ha una clamorosa per passare in vantaggio ma prima Ricci Petitoni sulla linea e poi una clamorosa traversa da un metro salvano la Sporting. Passato lo spavento, i padroni di casa ricominciano ad attaccare e colgono un legno con Dalmonte che colpisce la traversa su punizione.

Al 73’ mischia in area San Donato con la palla salvata sulla linea, ma l’occasione più grossa per la Sporting arriva al 80’: fallo di mano in area e calcio di rigore. Dal dischetto va Dalmonte che però si fa parare il tiro da Gai. Portiere ospite che diventa protagonista nel finale, con il San Donato in nove per una doppia espulsione gli assalti Sporting sbattono tutti sull’estremo difensore bolognese.

Finisce così 0-0 dopo un lunghissimo recupero. Prossimo impegno domenica 24/3 in casa della capolista Savena.